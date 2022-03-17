https://ria.ru/20220317/tko-1778706613.html

Переход к единому оператору по обращению с ТКО был незаметным для москвичей

Переход к единому оператору по обращению с ТКО был незаметным для москвичей - РИА Новости, 17.03.2022

Переход к единому оператору по обращению с ТКО был незаметным для москвичей

Переход к единому региональному оператору, отвечающему в Москве за весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), прошел для жителей столицы... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:26

2022-03-17T17:26

2022-03-17T17:26

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москва

общество

жкх

петр бирюков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Переход к единому региональному оператору, отвечающему в Москве за весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), прошел для жителей столицы плавно и незаметно, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.С 1 января 2022 года в Москве за весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами отвечает единый региональный оператор – ГУП "Экотехпром", горожане оплачивают услугу по единой фиксированной ставке - 7,27 рубля за квадратный метр жилого помещения.Если когда-то в городе было около 160 различных операторов по выполнению услуги, связанной со сбором, вывозом мусора, то сегодня это шесть компаний, которые работают и имеют свои мощности, пояснил он.С января 2020 года в столице действует программа по раздельному сбору мусора. Во дворах и около объектов социальной сферы оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров. Как ранее сообщал Бирюков, в 2021 году в столице собрали более 1 миллиона тонн вторсырья.

https://ria.ru/20220304/biryukov-1776682449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, жкх, петр бирюков