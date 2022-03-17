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Переход к единому оператору по обращению с ТКО был незаметным для москвичей
Переход к единому оператору по обращению с ТКО был незаметным для москвичей - РИА Новости, 17.03.2022
Переход к единому оператору по обращению с ТКО был незаметным для москвичей
Переход к единому региональному оператору, отвечающему в Москве за весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), прошел для жителей столицы... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:26
2022-03-17T17:26
2022-03-17T17:26
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общество
жкх
петр бирюков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Переход к единому региональному оператору, отвечающему в Москве за весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), прошел для жителей столицы плавно и незаметно, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.С 1 января 2022 года в Москве за весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами отвечает единый региональный оператор – ГУП "Экотехпром", горожане оплачивают услугу по единой фиксированной ставке - 7,27 рубля за квадратный метр жилого помещения.Если когда-то в городе было около 160 различных операторов по выполнению услуги, связанной со сбором, вывозом мусора, то сегодня это шесть компаний, которые работают и имеют свои мощности, пояснил он.С января 2020 года в столице действует программа по раздельному сбору мусора. Во дворах и около объектов социальной сферы оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров. Как ранее сообщал Бирюков, в 2021 году в столице собрали более 1 миллиона тонн вторсырья.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, общество, жкх, петр бирюков
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Переход к единому региональному оператору, отвечающему в Москве за весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), прошел для жителей столицы плавно и незаметно, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
С 1 января 2022 года в Москве
за весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами отвечает единый региональный оператор – ГУП "Экотехпром", горожане оплачивают услугу по единой фиксированной ставке - 7,27 рубля за квадратный метр жилого помещения.
"Для москвичей практически ничего не поменялось. Тарифы как были, так и остались, москвичи о них знали. Операторы комплексной услуги, которые в рамках услуги сегодня есть, достойно справились с этой задачей, и мы с 1 января перешли на новую схему управления", - сказал Бирюков телеканалу "Москва-24".
Если когда-то в городе было около 160 различных операторов по выполнению услуги, связанной со сбором, вывозом мусора, то сегодня это шесть компаний, которые работают и имеют свои мощности, пояснил он.
"И мы практически не видели никаких неудобств в организации этой работы. Все это прошло плавно, незаметно в рамках выполнения федерального закона, федеральных нормативно-правовых актов", - заверил заммэра.
С января 2020 года в столице действует программа по раздельному сбору мусора. Во дворах и около объектов социальной сферы оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров. Как ранее сообщал Бирюков, в 2021 году в столице собрали более 1 миллиона тонн вторсырья.