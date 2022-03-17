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КГБ Белоруссии предотвратил теракт против российских военных - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/terakt-1778686528.html
КГБ Белоруссии предотвратил теракт против российских военных
КГБ Белоруссии предотвратил теракт против российских военных - РИА Новости, 17.03.2022
КГБ Белоруссии предотвратил теракт против российских военных
Белорусские спецслужбы предотвратили теракт, целью которого были российские военнослужащие, сообщило Агентство телевизионных новостей. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:02
2022-03-17T16:57
обострение ситуации в днр и лнр
белоруссия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Белорусские спецслужбы предотвратили теракт, целью которого были российские военнослужащие, сообщило Агентство телевизионных новостей.Мозырский район находится у границы с Украиной.В опубликованном видеоанонсе сообщается, что задержанным может грозить до 20 лет заключения. Судя по оперативным кадрам, они планировали устроить теракт на железной дороге, а также похитить оружие у российских солдат и использовать коктейли Молотова.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации Украины некоторые структуры, признанные в Белоруссии террористическими, обвинили республиканские железные дороги в перевозке военных грузов в интересах Москвы. Они призвали граждан страны блокировать движение поездов. МВД возбудило уголовное дело о теракте, после того как неизвестные начали уничтожать сигнальное оборудование на магистралях и мешать движению.Органы внутренних дел и внутренние войска взяли под контроль инфраструктуру Белорусской железной дороги.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220315/terakty-1778221007.html
https://ria.ru/20220310/belorussiya-1777419889.html
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белоруссия
16:02 17.03.2022 (обновлено: 16:57 17.03.2022)
 
КГБ Белоруссии предотвратил теракт против российских военных

КГБ Белоруссии предотвратил теракт против российских военных в Гомельской области

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил России во время активной фазы совместного белорусско-российского батальонного тактического учения на полигоне "Осиповичский" в Могилевской области
Военнослужащие Вооруженных сил России во время активной фазы совместного белорусско-российского батальонного тактического учения на полигоне Осиповичский в Могилевской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие Вооруженных сил России во время активной фазы совместного белорусско-российского батальонного тактического учения на полигоне "Осиповичский" в Могилевской области
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Белорусские спецслужбы предотвратили теракт, целью которого были российские военнослужащие, сообщило Агентство телевизионных новостей.

"Комитетом госбезопасности предотвращен теракт в Мозырском районе. Организаторы планировали его направить против российских военных и техники, которые дислоцируются на территории нашей страны", — говорится в телеграм-канале агентства.

Мозырский район находится у границы с Украиной.
В опубликованном видеоанонсе сообщается, что задержанным может грозить до 20 лет заключения. Судя по оперативным кадрам, они планировали устроить теракт на железной дороге, а также похитить оружие у российских солдат и использовать коктейли Молотова.
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Органы внутренних дел и внутренние войска взяли под контроль инфраструктуру Белорусской железной дороги.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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