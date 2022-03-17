https://ria.ru/20220317/terakt-1778686528.html

КГБ Белоруссии предотвратил теракт против российских военных

КГБ Белоруссии предотвратил теракт против российских военных - РИА Новости, 17.03.2022

КГБ Белоруссии предотвратил теракт против российских военных

Белорусские спецслужбы предотвратили теракт, целью которого были российские военнослужащие, сообщило Агентство телевизионных новостей. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:02

2022-03-17T16:02

2022-03-17T16:57

обострение ситуации в днр и лнр

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602833945_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_aa29d11a39a788fdbc5896457082296f.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Белорусские спецслужбы предотвратили теракт, целью которого были российские военнослужащие, сообщило Агентство телевизионных новостей.Мозырский район находится у границы с Украиной.В опубликованном видеоанонсе сообщается, что задержанным может грозить до 20 лет заключения. Судя по оперативным кадрам, они планировали устроить теракт на железной дороге, а также похитить оружие у российских солдат и использовать коктейли Молотова.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации Украины некоторые структуры, признанные в Белоруссии террористическими, обвинили республиканские железные дороги в перевозке военных грузов в интересах Москвы. Они призвали граждан страны блокировать движение поездов. МВД возбудило уголовное дело о теракте, после того как неизвестные начали уничтожать сигнальное оборудование на магистралях и мешать движению.Органы внутренних дел и внутренние войска взяли под контроль инфраструктуру Белорусской железной дороги.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220315/terakty-1778221007.html

https://ria.ru/20220310/belorussiya-1777419889.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия