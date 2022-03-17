https://ria.ru/20220317/teplo-1778643499.html
Синоптик пообещал москвичам апрельское тепло
Синоптик пообещал москвичам апрельское тепло - РИА Новости, 17.03.2022
Синоптик пообещал москвичам апрельское тепло
Апрельское тепло придет в Москву на следующей неделе, днем ожидается до плюс 10, высота снежного покрова уменьшится до 5 сантиметров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:07
2022-03-17T13:07
2022-03-17T13:15
общество
москва
центр "фобос"
погода
россия
весна
евгений тишковец
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Апрельское тепло придет в Москву на следующей неделе, днем ожидается до плюс 10, высота снежного покрова уменьшится до 5 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Холодный период в Центральной России, в частности в Москве, заканчивается, и к выходным показания термометров не только вернутся в норму, но и превысят ее. А все благодаря скандинавскому антициклону, который продолжит удерживать преимущественно солнечную и сухую погоду, что в условиях постепенного разворота потоков с северных румбов на западные приведет к ощутимой адвекции более теплых воздушных масс", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в пятницу ночью будет все еще по-февральски морозно, минус 7-12, но днем уже мартовские ноль - плюс 5. В выходные потепление усилится: в темное время суток минус 1-6, днем до плюс 4-9, а это опережение климатического графика на целую декаду."Начало следующей недели ознаменуется апрельским теплом. Под утро столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, а после полудня воздух станет прогреваться до 10-градусного тепла. При таких температурах слежавшиеся сугробы станут интенсивно таять, и к середине следующей недели высота снежного покрова уменьшится с нынешних 15 до 5 сантиметров, а к концу месяца останутся символические 0-5 сантиметров", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20220316/pogoda-1778425557.html
https://ria.ru/20220314/pogoda-1777989280.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, москва, центр "фобос", погода, россия, весна, евгений тишковец
13:07 17.03.2022 (обновлено: 13:15 17.03.2022)
Синоптик пообещал москвичам апрельское тепло
Синоптик "Фобоса" Тишковец: апрельское тепло придет в Москву на следующей неделе
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Апрельское тепло придет в Москву на следующей неделе, днем ожидается до плюс 10, высота снежного покрова уменьшится до 5 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Холодный период в Центральной России, в частности в Москве
, заканчивается, и к выходным показания термометров не только вернутся в норму, но и превысят ее. А все благодаря скандинавскому антициклону, который продолжит удерживать преимущественно солнечную и сухую погоду, что в условиях постепенного разворота потоков с северных румбов на западные приведет к ощутимой адвекции более теплых воздушных масс", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в пятницу ночью будет все еще по-февральски морозно, минус 7-12, но днем уже мартовские ноль - плюс 5. В выходные потепление усилится: в темное время суток минус 1-6, днем до плюс 4-9, а это опережение климатического графика на целую декаду.
"Начало следующей недели ознаменуется апрельским теплом. Под утро столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, а после полудня воздух станет прогреваться до 10-градусного тепла. При таких температурах слежавшиеся сугробы станут интенсивно таять, и к середине следующей недели высота снежного покрова уменьшится с нынешних 15 до 5 сантиметров, а к концу месяца останутся символические 0-5 сантиметров", - добавил метеоролог.