https://ria.ru/20220317/teplo-1778643499.html

Синоптик пообещал москвичам апрельское тепло

Синоптик пообещал москвичам апрельское тепло - РИА Новости, 17.03.2022

Синоптик пообещал москвичам апрельское тепло

Апрельское тепло придет в Москву на следующей неделе, днем ожидается до плюс 10, высота снежного покрова уменьшится до 5 сантиметров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:07

2022-03-17T13:07

2022-03-17T13:15

общество

москва

центр "фобос"

погода

россия

весна

евгений тишковец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569936702_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a14a04124a7e53ba6416163100022fb1.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Апрельское тепло придет в Москву на следующей неделе, днем ожидается до плюс 10, высота снежного покрова уменьшится до 5 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Холодный период в Центральной России, в частности в Москве, заканчивается, и к выходным показания термометров не только вернутся в норму, но и превысят ее. А все благодаря скандинавскому антициклону, который продолжит удерживать преимущественно солнечную и сухую погоду, что в условиях постепенного разворота потоков с северных румбов на западные приведет к ощутимой адвекции более теплых воздушных масс", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в пятницу ночью будет все еще по-февральски морозно, минус 7-12, но днем уже мартовские ноль - плюс 5. В выходные потепление усилится: в темное время суток минус 1-6, днем до плюс 4-9, а это опережение климатического графика на целую декаду."Начало следующей недели ознаменуется апрельским теплом. Под утро столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, а после полудня воздух станет прогреваться до 10-градусного тепла. При таких температурах слежавшиеся сугробы станут интенсивно таять, и к середине следующей недели высота снежного покрова уменьшится с нынешних 15 до 5 сантиметров, а к концу месяца останутся символические 0-5 сантиметров", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20220316/pogoda-1778425557.html

https://ria.ru/20220314/pogoda-1777989280.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, центр "фобос", погода, россия, весна, евгений тишковец