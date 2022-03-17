https://ria.ru/20220317/sud-1778677546.html

Украина злоупотребила юрисдикцией Международного суда ООН, заявили в МИД

Украина злоупотребила юрисдикцией Международного суда ООН, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2022

Украина злоупотребила юрисдикцией Международного суда ООН, заявили в МИД

Москва считает, что Украина злоупотребила юрисдикцией Международного суда, обратившись с иском против России, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:28

2022-03-17T15:28

2022-03-17T15:31

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва считает, что Украина злоупотребила юрисдикцией Международного суда, обратившись с иском против России, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.Международный суд ООН в Гааге ранее постановил, что Россия должна "немедленно приостановить" военную операцию на Украине."Обратившись с иском в Международный Суд по Конвенции о предотвращении геноцида и наказании за него, Украина явно злоупотребила его юрисдикцией. По данному конкретному иску Суд юрисдикцией не располагает, и мы продолжим отстаивать этот объективный факт", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.В ведомстве добавили, что "при поддержке со стороны своих западных покровителей киевский режим организовал беспрецедентное давление на Суд, что является абсолютно недопустимым и противоправным вмешательством в его работу с целью ее политизации".В МИД РФ отметили, что Россия уважает авторитет Международного суда и осуждает подобные попытки. В ведомстве напомнили, что специальная военная операция на Украине проводится на основании права на самооборону по статье 51 Устава ООН, а не по Конвенции о геноциде. "Если уж говорить о Конвенции, то обвинения в ее нарушении были выдвинуты именно в адрес Киева, и в этом контексте Суд предписал Украине воздерживаться от усугубления данной ситуации", - пояснили в ведомстве.Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не сможет принять во внимание решение Международного суда ООН о необходимости приостановить специальную военную операцию на Украине, здесь согласия быть не может.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/sud-1778642686.html

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Екатерина Зайцева

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