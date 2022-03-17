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Россия не примет решение суда ООН по операции на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2022
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Россия не примет решение суда ООН по операции на Украине, заявил Песков
Россия не примет решение суда ООН по операции на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2022
Россия не примет решение суда ООН по операции на Украине, заявил Песков
Россия не сможет принять во внимание решение Международного суда ООН о необходимости приостановить специальную военную операцию на Украине, здесь согласия быть... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:04
2022-03-17T14:55
в мире
владимир путин
дмитрий песков
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луганская народная республика
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия не сможет принять во внимание решение Международного суда ООН о необходимости приостановить специальную военную операцию на Украине, здесь согласия быть не может, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Международный суд ООН в Гааге ранее постановил, что Россия должна "немедленно приостановить" военную операцию на Украине."Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда там есть понятие такое — согласие сторон. Здесь никакого согласия и быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание", — сообщил Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия принимать во внимание это решение.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/oon-1778634451.html
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в мире, владимир путин, дмитрий песков, россия, вооруженные силы рф, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика
13:04 17.03.2022 (обновлено: 14:55 17.03.2022)
 
Россия не примет решение суда ООН по операции на Украине, заявил Песков

Песков: Россия не примет во внимание решение Международного суда по операции на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание Международного суда ООН в Гааге
Вид на здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Вид на здание Международного суда ООН в Гааге
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия не сможет принять во внимание решение Международного суда ООН о необходимости приостановить специальную военную операцию на Украине, здесь согласия быть не может, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Международный суд ООН в Гааге ранее постановил, что Россия должна "немедленно приостановить" военную операцию на Украине.
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"Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда там есть понятие такое — согласие сторон. Здесь никакого согласия и быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание", — сообщил Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия принимать во внимание это решение.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияВооруженные силы РФООНДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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