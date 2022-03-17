https://ria.ru/20220317/sud-1778642686.html

Россия не примет решение суда ООН по операции на Украине, заявил Песков

Россия не примет решение суда ООН по операции на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2022

Россия не примет решение суда ООН по операции на Украине, заявил Песков

Россия не сможет принять во внимание решение Международного суда ООН о необходимости приостановить специальную военную операцию на Украине, здесь согласия быть... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:04

2022-03-17T13:04

2022-03-17T14:55

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дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия не сможет принять во внимание решение Международного суда ООН о необходимости приостановить специальную военную операцию на Украине, здесь согласия быть не может, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Международный суд ООН в Гааге ранее постановил, что Россия должна "немедленно приостановить" военную операцию на Украине."Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда там есть понятие такое — согласие сторон. Здесь никакого согласия и быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание", — сообщил Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия принимать во внимание это решение.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/oon-1778634451.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/oon-1778534674.html

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донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, дмитрий песков, россия, вооруженные силы рф, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика