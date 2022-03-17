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Володин призвал привлечь власти США к суду за нацификацию Украины - РИА Новости, 17.03.2022
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Володин призвал привлечь власти США к суду за нацификацию Украины
Володин призвал привлечь власти США к суду за нацификацию Украины - РИА Новости, 17.03.2022
Володин призвал привлечь власти США к суду за нацификацию Украины
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что в милитаризации и нацификации Украины виноваты сенаторы, конгрессмены и глава США Джо... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T00:28
2022-03-17T00:51
в мире
владимир путин
сша
россия
вооруженные силы рф
нато
донбасс
вячеслав володин
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что в милитаризации и нацификации Украины виноваты сенаторы, конгрессмены и глава США Джо Байден, они совершили преступления против человечества и должны быть привлечены к суду.Парламентарий добавил, что лидерам европейских стран давно надо было проявить самостоятельность и силу воли, призвать США и НАТО прекратить милитаризировать Украину, если они не хотят, чтобы на территории Европы случилась катастрофа."Силового решения на Украине можно было избежать. Но именно по вине США Украина была накачана оружием, которое попало в руки националистов. Сегодня они используют гражданское население как живой щит, не дают ему покинуть зону боевых действий, взяв в заложники, обрекают людей на страдания и гибель", — отметил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220317/biden-1778572207.html
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в мире, владимир путин, сша, россия, вооруженные силы рф, нато, донбасс, вячеслав володин, москва
00:28 17.03.2022 (обновлено: 00:51 17.03.2022)
 
Володин призвал привлечь власти США к суду за нацификацию Украины

Володин: власти США должны быть привлечены к суду за милитаризацию и нацификацию Украины

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпикер Госдумы Вячеслав Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что в милитаризации и нацификации Украины виноваты сенаторы, конгрессмены и глава США Джо Байден, они совершили преступления против человечества и должны быть привлечены к суду.

"Мировому сообществу пора осознать, кто действительно виноват в милитаризации и нацификации Украины. Байден, сенаторы и конгрессмены США были инициаторами этих решений. Именно они совершили преступления против человечества и должны быть привлечены к суду", — написал Володин.

Парламентарий добавил, что лидерам европейских стран давно надо было проявить самостоятельность и силу воли, призвать США и НАТО прекратить милитаризировать Украину, если они не хотят, чтобы на территории Европы случилась катастрофа.
"Силового решения на Украине можно было избежать. Но именно по вине США Украина была накачана оружием, которое попало в руки националистов. Сегодня они используют гражданское население как живой щит, не дают ему покинуть зону боевых действий, взяв в заложники, обрекают людей на страдания и гибель", — отметил он.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
00:15
Байден понимает, что ему отвечать за ситуацию на Украине, заявил Володин
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 21:19
Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией
 
В миреВладимир ПутинСШАРоссияВооруженные силы РФНАТОДонбассВячеслав ВолодинМосква
 
 
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