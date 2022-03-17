https://ria.ru/20220317/sud-1778573241.html

Володин призвал привлечь власти США к суду за нацификацию Украины

Володин призвал привлечь власти США к суду за нацификацию Украины - РИА Новости, 17.03.2022

Володин призвал привлечь власти США к суду за нацификацию Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что в милитаризации и нацификации Украины виноваты сенаторы, конгрессмены и глава США Джо... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T00:28

2022-03-17T00:28

2022-03-17T00:51

в мире

владимир путин

сша

россия

вооруженные силы рф

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донбасс

вячеслав володин

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что в милитаризации и нацификации Украины виноваты сенаторы, конгрессмены и глава США Джо Байден, они совершили преступления против человечества и должны быть привлечены к суду.Парламентарий добавил, что лидерам европейских стран давно надо было проявить самостоятельность и силу воли, призвать США и НАТО прекратить милитаризировать Украину, если они не хотят, чтобы на территории Европы случилась катастрофа."Силового решения на Украине можно было избежать. Но именно по вине США Украина была накачана оружием, которое попало в руки националистов. Сегодня они используют гражданское население как живой щит, не дают ему покинуть зону боевых действий, взяв в заложники, обрекают людей на страдания и гибель", — отметил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220317/biden-1778572207.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, сша, россия, вооруженные силы рф, нато, донбасс, вячеслав володин, москва