https://ria.ru/20220317/subbotnik-1778714715.html

Бирюков: москвичи поучаствуют в субботнике при отсутствии COVID-ограничений

Бирюков: москвичи поучаствуют в субботнике при отсутствии COVID-ограничений - РИА Новости, 17.03.2022

Бирюков: москвичи поучаствуют в субботнике при отсутствии COVID-ограничений

Москвичи смогут поучаствовать в общегородском субботнике при отсутствии COVID-ограничений, сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T18:06

2022-03-17T18:06

2022-03-17T18:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей собянин

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москвичи смогут поучаствовать в общегородском субботнике при отсутствии COVID-ограничений, сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в столице с 1 по 30 апреля, а традиционный общегородской субботник запланирован на 16 апреля. Как сообщал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, с 15 марта в столице отменяется требование по использованию защитных масок, также отменены регулярное измерение температуры и установка разделительных перегородок на рабочих местах.Он уточнил, что субботник будут проводить как праздник, а основная работа по уборке города ляжет на коммунальные службы.

https://ria.ru/20220310/uborka-1777526997.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей собянин, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков