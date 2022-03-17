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Бирюков: москвичи поучаствуют в субботнике при отсутствии COVID-ограничений - РИА Новости, 17.03.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220317/subbotnik-1778714715.html
Бирюков: москвичи поучаствуют в субботнике при отсутствии COVID-ограничений
Бирюков: москвичи поучаствуют в субботнике при отсутствии COVID-ограничений - РИА Новости, 17.03.2022
Бирюков: москвичи поучаствуют в субботнике при отсутствии COVID-ограничений
Москвичи смогут поучаствовать в общегородском субботнике при отсутствии COVID-ограничений, сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T18:06
2022-03-17T18:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москвичи смогут поучаствовать в общегородском субботнике при отсутствии COVID-ограничений, сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в столице с 1 по 30 апреля, а традиционный общегородской субботник запланирован на 16 апреля. Как сообщал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, с 15 марта в столице отменяется требование по использованию защитных масок, также отменены регулярное измерение температуры и установка разделительных перегородок на рабочих местах.Он уточнил, что субботник будут проводить как праздник, а основная работа по уборке города ляжет на коммунальные службы.
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сергей собянин, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
18:06 17.03.2022
 

Бирюков: москвичи поучаствуют в субботнике при отсутствии COVID-ограничений

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москвичи смогут поучаствовать в общегородском субботнике при отсутствии COVID-ограничений, сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в столице с 1 по 30 апреля, а традиционный общегородской субботник запланирован на 16 апреля. Как сообщал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, с 15 марта в столице отменяется требование по использованию защитных масок, также отменены регулярное измерение температуры и установка разделительных перегородок на рабочих местах.
"Дай бог, чтобы те ограничения, которые на сегодняшний день указом мэра сняты, сохранились (снятыми - ред.), и тогда москвичи, проявив свою трудовую доблесть, выйдут 16 апреля на общегородской субботник, и все вместе наш город будем делать чище и краше", - сказал Бирюков в эфире телеканала "Москва 24".
Он уточнил, что субботник будут проводить как праздник, а основная работа по уборке города ляжет на коммунальные службы.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Собянин поручил завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей СобянинОбществоГородское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
 
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