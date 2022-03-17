Бирюков: москвичи поучаствуют в субботнике при отсутствии COVID-ограничений
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москвичи смогут поучаствовать в общегородском субботнике при отсутствии COVID-ограничений, сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в столице с 1 по 30 апреля, а традиционный общегородской субботник запланирован на 16 апреля. Как сообщал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, с 15 марта в столице отменяется требование по использованию защитных масок, также отменены регулярное измерение температуры и установка разделительных перегородок на рабочих местах.
"Дай бог, чтобы те ограничения, которые на сегодняшний день указом мэра сняты, сохранились (снятыми - ред.), и тогда москвичи, проявив свою трудовую доблесть, выйдут 16 апреля на общегородской субботник, и все вместе наш город будем делать чище и краше", - сказал Бирюков в эфире телеканала "Москва 24".
Он уточнил, что субботник будут проводить как праздник, а основная работа по уборке города ляжет на коммунальные службы.