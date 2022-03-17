https://ria.ru/20220317/sssr-1778619491.html

ФСБ рассказала, как в США снимали фейковое кино о советских солдатах

ФСБ рассказала, как в США снимали фейковое кино о советских солдатах - РИА Новости, 17.03.2022

ФСБ рассказала, как в США снимали фейковое кино о советских солдатах

Киноиндустрия фейков, с помощью которых США сейчас пытаются дискредитировать российскую армию, действовала еще в 1945 году: тогда американцы в освобожденном от... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:37

2022-03-17T11:37

2022-03-17T13:10

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Киноиндустрия фейков, с помощью которых США сейчас пытаются дискредитировать российскую армию, действовала еще в 1945 году: тогда американцы в освобожденном от гитлеровцев Будапеште сняли фильм о якобы жестоком отношении советских солдат к местным жителям. Об этом свидетельствует документ, подготовленный военной контрразведкой Смерш и рассекреченный ФСБ.В ЦОС отметили, что подлый характер информационных атак против России, заключавшихся в распространении не просто порочащих, а не соответствующих действительности (в сегодняшней терминологии — фейковых) сведений, принято связывать с гитлеровским министром пропаганды Йозефом Геббельсом. После Второй мировой войны его последователями стали антисоветские (после распада СССР трансформировавшиеся в антироссийские) центры в США и странах Западной Европы."В Центральном архиве ФСБ обнаружен документ, свидетельствующий о поразительном факте: в 1945 году, в то время, когда в освобожденном мире еще не остыл восторг от побед над фашистской Германией и милитаристской Японией, а премьер-министр Великобритании Черчилль еще не произнес в Фултоне свою речь, ставшую детонатором холодной войны, США — союзник СССР по антигитлеровской коалиции — уже занимались целенаправленным созданием антисоветских информационных фейков", — рассказали в ЦОС.Речь идет о датированной 19 декабря 1945 года докладной записке начальника Главного управления контрразведки Смерш Наркомата обороны СССР генерал-полковника Виктора Абакумова на имя первого заместителя председателя Совета народных комиссаров, наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. Это документ из так называемой Особой папки Смерш, содержащей доклады военной контрразведки руководству Советского Союза.В записке говорится о том, как американская военная миссия в Будапеште занялась дискредитацией советских войск при помощи одной из самых известных и влиятельных голливудских киностудий Metro-Goldwyn-Mayer.Приказано оболгатьВ частности, Абакумов приводил телеграмму начальника оперативной группы Смерш в Будапеште генерал-лейтенанта Михаила Белкина."По полученным нами через агентуру данным, американская военная миссия в Будапеште получила секретное указание — собирать и документировать факты, касающиеся так называемых "русских жестокостей" в Венгрии", — писал Белкин. По его сведениям, этим занимались начальник военного отдела американской военной миссии полковник Хайд и глава разведывательного отдела подполковник Ковач."В конце ноября сего года военная миссия через руководителя Будапештского представительства американского кинотреста "Метро" Сапари Антала произвела киносъемку в одной из деревень близ Будапешта, в которой якобы русские подожгли один дом и жестоко обращались с женщинами. Кинооператор выезжал в эту деревню на автомашине в сопровождении американских солдат", — сообщал Белкин.По его словам, на следующий день кинопленку самолетом отправили в вышестоящую американскую инстанцию."Кроме того, американской миссией получен секретный приказ, запрещающий выдавать разрешения венгерским гражданам на переход демаркационной линии, охраняемой американцами", — добавлял Белкин. О всем этом был проинформирован председатель Союзной контрольной комиссии в Венгрии маршал Советского Союза Климент Ворошилов."Очевидно, что уже тогда по заданиям американских спецслужб профессионалы киноиндустрии придумывали и распространяли фейковые истории о сожженных солдатами-освободителями домах и пострадавшем мирном населении — привычное содержание современных телерепортажей западных средств массовой информации", — подчеркнули в ЦОС.Красная армия завершила освобождение Венгрии от гитлеровцев 4 апреля 1945 года. Общие потери советских войск при этом составили около 484 тысяч человек, в том числе 140 тысяч — погибшими. По оценке историков, деятельность советской военной администрации в лице Союзной контрольной комиссии сыграла важную роль в освободительной миссии Красной армии. Ей, в частности, удалось перезапустить работу местных органов власти, навести законность и порядок в освобожденных областях, предпринять экстренные меры по предотвращению гуманитарной катастрофы (голода и эпидемий), восстановить инфраструктуру и тому подобное, не вмешиваясь при этом во внутренний уклад жизни венгерского народа.Накануне президент Владимир Путин говорил о том, что против России сейчас развязана беспрецедентная информационная кампания. По его словам, во всем мире ограничивается доступ к информации, людей пичкают огромным количеством фейков, а объективность и независимость западных СМИ оказалась просто мифом. Но против правды и справедливости "империя лжи" бессильна, Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира, подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220316/voyna-1778405046.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220311/sssr-1777664861.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, йозеф геббельс, вячеслав молотов, владимир путин, япония, будапешт, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)