https://ria.ru/20220317/ssha-1778743957.html

В США чиновница дважды опозорилась, пытаясь поддержать Украину

В США чиновница дважды опозорилась, пытаясь поддержать Украину - РИА Новости, 17.03.2022

В США чиновница дважды опозорилась, пытаясь поддержать Украину

В Соединенных Штатах разразился скандал с участием президента Американской федерации учителей (AFT) Рэнди Вайнгартен на фоне событий на Украине. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T21:09

2022-03-17T21:09

2022-03-17T23:59

в мире

украина

сша

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Соединенных Штатах разразился скандал с участием президента Американской федерации учителей (AFT) Рэнди Вайнгартен на фоне событий на Украине.В знак поддержки украинских граждан Вайнгартен опубликовала в официальном Twitter-аккаунте федерации фото с плакатом, на котором был изображен украинский флаг и белый голубь как символ мира. При этом автор плаката ошиблась и изобразила желтый цвет сверху, а синий — снизу.Чиновница сделала репост записи на свою личную страницу, добавив фразу "Мы вместе с Украиной". На этот раз она допустила ошибку в названии страны, написав We Stand With Ukriane.На ляпы сразу же обратили внимание пользователи социальных сетей. Вайнгартен удалила посты со словами, что это ее ошибка. Однако подписчики успели сделать скриншоты. В частности, американский политик, работающий в сфере образования, Кори Де Анджелис.О промахах Вайнгартен также сообщила в Twitter кандидат в Республиканскую партию от штата Флорида Лаверн Спайсер. Ее рассмешило, что Вайнгартен не смогла правильно написать слово "Украина", хотя она учитель по образованию и представляет крупнейшую федерацию педагогов в стране.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220317/zelenskiy-1778686991.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша