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В Кремле ответили на обвинения Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 17.03.2022
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В Кремле ответили на обвинения Байдена в адрес Путина
В Кремле ответили на обвинения Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 17.03.2022
В Кремле ответили на обвинения Байдена в адрес Путина
Высказывания президента США Джо Байдена о главе РФ Владимире Путине были непозволительными, президент страны, которая бомбила другие государства, не имеет права РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:06
2022-03-17T13:06
дмитрий песков
сша
россия
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Высказывания президента США Джо Байдена о главе РФ Владимире Путине были непозволительными, президент страны, которая бомбила другие государства, не имеет права на такие слова, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Байден ранее заявил, что считает российского лидера "военным преступником". Комментируя РИА Новости это высказывание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире."Наш президент очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель. И глава Российской Федерации, глава государства. Такие заявления господина Байдена - я уже вчера сказал - они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны, а главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей", - сказал Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле такие заявления Байдена приближением к разрыву дипломатических отношений с США и почему Путин не отвечает на такие заявления.Он напомнил, что США сбросили атомные бомбы на "страну, которая уже была повержена", и в этом не было никакого смысла."Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова. Это наше глубокое убеждение", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20220317/bayden-1778587762.html
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дмитрий песков, сша, россия, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
13:06 17.03.2022
 
В Кремле ответили на обвинения Байдена в адрес Путина

Песков: высказывание Байдена о Путине было непозволительным, он не имеет на это права

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Высказывания президента США Джо Байдена о главе РФ Владимире Путине были непозволительными, президент страны, которая бомбила другие государства, не имеет права на такие слова, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Байден ранее заявил, что считает российского лидера "военным преступником". Комментируя РИА Новости это высказывание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.
"Наш президент очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель. И глава Российской Федерации, глава государства. Такие заявления господина Байдена - я уже вчера сказал - они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны, а главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей", - сказал Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле такие заявления Байдена приближением к разрыву дипломатических отношений с США и почему Путин не отвечает на такие заявления.
Он напомнил, что США сбросили атомные бомбы на "страну, которая уже была повержена", и в этом не было никакого смысла.
"Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова. Это наше глубокое убеждение", - добавил представитель Кремля.
Президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
08:47
Рогозин напомнил Байдену, кто на самом деле является военным преступником
 
Дмитрий ПесковСШАРоссияВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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