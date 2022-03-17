В Кремле ответили на обвинения Байдена в адрес Путина
Песков: высказывание Байдена о Путине было непозволительным, он не имеет на это права
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Высказывания президента США Джо Байдена о главе РФ Владимире Путине были непозволительными, президент страны, которая бомбила другие государства, не имеет права на такие слова, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Байден ранее заявил, что считает российского лидера "военным преступником". Комментируя РИА Новости это высказывание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире.
"Наш президент очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель. И глава Российской Федерации, глава государства. Такие заявления господина Байдена - я уже вчера сказал - они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны, а главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей", - сказал Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле такие заявления Байдена приближением к разрыву дипломатических отношений с США и почему Путин не отвечает на такие заявления.
Он напомнил, что США сбросили атомные бомбы на "страну, которая уже была повержена", и в этом не было никакого смысла.
"Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова. Это наше глубокое убеждение", - добавил представитель Кремля.