https://ria.ru/20220317/ssha-1778603604.html
В КНР потребовали от США прекратить давление на китайские компании
В КНР потребовали от США прекратить давление на китайские компании - РИА Новости, 17.03.2022
В КНР потребовали от США прекратить давление на китайские компании
США должны отказаться от политизации торгово-экономических отношений и прекратить давление на китайские компании, заявил на пресс-конференции в четверг... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:35
2022-03-17T10:35
2022-03-17T10:48
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. США должны отказаться от политизации торгово-экономических отношений и прекратить давление на китайские компании, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн."Американская сторона должна немедленно прекратить необоснованное давление на китайские компании, немедленно прекратить неправильную практику политизации экономических и торговых вопросов и создать справедливую и стабильную рыночную среду для компаний со всего мира, включая китайские компании", - сказал он.Гао Фэн добавил, что США продолжают злонамеренно подавлять деятельность китайских телекоммуникационных компаний без каких-либо фактических оснований. Он подчеркнул, что Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний.
https://ria.ru/20220317/nato-1778602949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
10:35 17.03.2022 (обновлено: 10:48 17.03.2022)
В КНР потребовали от США прекратить давление на китайские компании
Минкоммерции КНР: США должны немедленно прекратить давление на китайские компании