https://ria.ru/20220317/ssha-1778603604.html

В КНР потребовали от США прекратить давление на китайские компании

В КНР потребовали от США прекратить давление на китайские компании - РИА Новости, 17.03.2022

В КНР потребовали от США прекратить давление на китайские компании

США должны отказаться от политизации торгово-экономических отношений и прекратить давление на китайские компании, заявил на пресс-конференции в четверг... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:35

2022-03-17T10:35

2022-03-17T10:48

в мире

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. США должны отказаться от политизации торгово-экономических отношений и прекратить давление на китайские компании, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн."Американская сторона должна немедленно прекратить необоснованное давление на китайские компании, немедленно прекратить неправильную практику политизации экономических и торговых вопросов и создать справедливую и стабильную рыночную среду для компаний со всего мира, включая китайские компании", - сказал он.Гао Фэн добавил, что США продолжают злонамеренно подавлять деятельность китайских телекоммуникационных компаний без каких-либо фактических оснований. Он подчеркнул, что Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний.

https://ria.ru/20220317/nato-1778602949.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии