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В КНР потребовали от США прекратить давление на китайские компании - РИА Новости, 17.03.2022
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В КНР потребовали от США прекратить давление на китайские компании
В КНР потребовали от США прекратить давление на китайские компании - РИА Новости, 17.03.2022
В КНР потребовали от США прекратить давление на китайские компании
США должны отказаться от политизации торгово-экономических отношений и прекратить давление на китайские компании, заявил на пресс-конференции в четверг... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:35
2022-03-17T10:48
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. США должны отказаться от политизации торгово-экономических отношений и прекратить давление на китайские компании, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн."Американская сторона должна немедленно прекратить необоснованное давление на китайские компании, немедленно прекратить неправильную практику политизации экономических и торговых вопросов и создать справедливую и стабильную рыночную среду для компаний со всего мира, включая китайские компании", - сказал он.Гао Фэн добавил, что США продолжают злонамеренно подавлять деятельность китайских телекоммуникационных компаний без каких-либо фактических оснований. Он подчеркнул, что Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний.
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в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
10:35 17.03.2022 (обновлено: 10:48 17.03.2022)
 
В КНР потребовали от США прекратить давление на китайские компании

Минкоммерции КНР: США должны немедленно прекратить давление на китайские компании

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. США должны отказаться от политизации торгово-экономических отношений и прекратить давление на китайские компании, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.
"Американская сторона должна немедленно прекратить необоснованное давление на китайские компании, немедленно прекратить неправильную практику политизации экономических и торговых вопросов и создать справедливую и стабильную рыночную среду для компаний со всего мира, включая китайские компании", - сказал он.
Гао Фэн добавил, что США продолжают злонамеренно подавлять деятельность китайских телекоммуникационных компаний без каких-либо фактических оснований. Он подчеркнул, что Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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