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ЕМА заявило об отсутствии активности по вопросу признания "Спутника V" - РИА Новости, 17.03.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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ЕМА заявило об отсутствии активности по вопросу признания "Спутника V"
ЕМА заявило об отсутствии активности по вопросу признания "Спутника V" - РИА Новости, 17.03.2022
ЕМА заявило об отсутствии активности по вопросу признания "Спутника V"
EMA О ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА "СПУТНИК": В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ АКТИВНОСТИ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ НЕТ РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:31
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распространение коронавируса
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EMA О ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА "СПУТНИК": В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ АКТИВНОСТИ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ НЕТРИА Новости
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ЕМА заявило об отсутствии активности по вопросу признания "Спутника V"

ЕМА: в настоящий момент активности по вопросу признания "Спутника V" нет

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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