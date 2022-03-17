https://ria.ru/20220317/spetsoperatsiya-1778754044.html

День 22-й: Минобороны сообщило о продвижении войск, переговоры продолжаются

День 22-й: Минобороны сообщило о продвижении войск, переговоры продолжаются - РИА Новости, 17.03.2022

День 22-й: Минобороны сообщило о продвижении войск, переговоры продолжаются

Минобороны РФ сообщило в четверг новые подробности хода спецоперации на Украине: российские войска продвинулись за день на 10 километров и взяли два населенных... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T23:05

2022-03-17T23:05

2022-03-17T23:05

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило в четверг новые подробности хода спецоперации на Украине: российские войска продвинулись за день на 10 километров и взяли два населенных пункта: Новомайорское и Пречистовка. Кроме того, главное военное ведомство страны сообщило о военно-биологических проектах на Украине. Российские официальные лица сообщают, что переговоры сторон идут медленно и сложно.Ход операцииВооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили почти 1400 танков и другой бронетехники вооруженных сил Украины: 182 украинских самолета и вертолета, 177 беспилотных летательных аппаратов, 1393 танка и других боевых бронированных машин, 134 реактивные системы залпового огня, 523 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1182 единицы специальной военной автомобильной техники.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил новые подробности хода спецоперации: российские войска продвинулись за день на 10 километров и взяли два населенных пункта – Новомайорское и Пречистовка. Он также рассказал, что российская военная авиация поразила 29 военных объектов Украины, в том числе шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники.Народная милиция ДНР в свою очередь проинформировала, что до 30 украинских боевиков были уничтожены с начала текущих суток на Донецком направлении, захвачены танк и БМП. Украинские войска за сутки выпустили более 100 снарядов и мин по ДНР, под обстрелы попали районы шести населённых пунктов, сказали в Народной милиции.Переговоры России и Украины идут, но тяжелоРоссийско-украинские переговоры должны продолжиться в четверг, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что российская делегация готова "работать круглосуточно", и она демонстрирует эту готовность, но рвения со стороны Украины не видно.По словам Пескова, делегация прикладывает громадные усилия к ведению переговоров с Украиной в авральном режиме. Однако стиль Киева - весьма неспешный, хотя Москва надеется на его энергичное участие, так как "именно заключение такого документа, согласования всех хорошо понятных параметров и их выполнение может очень быстро прекратить то, что происходит".Комментируя публикацию газеты Financial Times, где говорилось о том, что делегации России и Украины подготовили план для завершения конфликта, Песков, заявил, что в статье "есть элементы правильные, но в целом это не соответствует действительности".Отвечая на вопрос журналистов, близки ли РФ и Украина к подписанию договоренностей, он ответил, что нет, работа продолжается, когда будет прогресс, об этом сообщат.В свою очередь советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что согласование мирного договора России и Украины может занять от нескольких дней до полутора недель. Встреча Путина с Зеленским может состояться после подписания мирного договора, само подписание может состояться в ближайшее время, утверждает он.При этом Подоляк указал, что встреча может произойти в любой стране, кроме России.Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг повторил свою готовность принять российского и украинского лидеров в Анкаре илиМинобороны сообщает о военно-биологических проектах на УкраинеМинобороны РФ опубликовало документы от 6 марта 2015, подтверждающие, по его словам, участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Материалы представил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, общий объем финансирования военно-биологических работ со стороны США составил 32 миллиона долларов. Генерал рассказал, что получателем денежных средств от американской стороны были лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.Кириллов заявил, что США поддержали проект по изучению на Украине возбудителей опасных болезней - Конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов-, потому что их применение могло быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний.Украинские лаборатории были основным исполнителем по проекту П-781 – передача заболеваний через летучих мышей. В ходе реализации проектов США на Украине были выделены шесть семейств вирусов, включая коронавирусы, три вида патогенных бактерий. Работы проводились на базе лаборатории в Харькове совместно с центром Лугара в Тбилиси. Общие затраты Пентагона на его реализацию на Украине и в Грузии составили 1,6 млн долларов, большую часть из которых получила Украина как основной исполнитель.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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