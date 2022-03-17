https://ria.ru/20220317/spetsnaz-1778581937.html
Кадыров рассказал об операции по спасению российского спецназа на Украине
Кадыров рассказал об операции по спасению российского спецназа на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
Кадыров рассказал об операции по спасению российского спецназа на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram, что российские военнослужащие около Мариуполя спасли бойцов спецназа из "бандитского кольца", в котором они... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T06:32
2022-03-17T06:32
2022-03-17T06:32
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
мариуполь
украина
россия
рамзан кадыров
в мире
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram, что российские военнослужащие около Мариуполя спасли бойцов спецназа из "бандитского кольца", в котором они находились несколько дней.Глава Чечни рассказал, что российским военнослужащим дважды предлагали сдаться, но они отказались, "оставшись преданными долгу и присяге". По словам Кадырова, поэтому они вернулись живыми, а не стали жертвой "подлости нациков".Как пояснил политик, во время операции по спасению, российские военнослужащие прорвали кольцо украинских силовиков, координируясь по радиосвязи с попавшими в окружение бойцами, после чего "банды бандеровцев начали стремительное отступление под огневым натиском".Кадыров отметил, что участвовавший в координации сил депутат Госдумы Адам Делимханов лично поблагодарил российских бойцов за проявленную стойкость и мужество.Контроль на МариуполемРанее глава Чечни сообщил, что Мариуполь почти полностью взят под контроль российскими вооруженными силами.Он уточнил, что члены националистического батальона "Азов" и их единомышленники укрепились "за толстыми стенами комбината "Азовсталь"", где боевики "ожидают своей неминуемой кончины"."Зацветет мирной жизнью"Кадыров также отметил, что в Мариуполе в ближайшее время произойдут изменения и ситуация стабилизируется.Он отметил символизм этого времени года, объяснив, что весна, "как правило, несет победу над фашизмом".Ситуация на УкраинеРоссия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220316/voennye-1778513157.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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донецкая народная республика, луганская народная республика, мариуполь, украина, россия, рамзан кадыров, в мире
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал
в Telegram, что российские военнослужащие около Мариуполя спасли бойцов спецназа из "бандитского кольца", в котором они находились несколько дней.
"Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного Главнокомандующего В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев. Несколько дней они оставались в окружении", — написал Кадыров
.
Глава Чечни рассказал, что российским военнослужащим дважды предлагали сдаться, но они отказались, "оставшись преданными долгу и присяге". По словам Кадырова, поэтому они вернулись живыми, а не стали жертвой "подлости нациков".
Как пояснил политик, во время операции по спасению, российские военнослужащие прорвали кольцо украинских силовиков, координируясь по радиосвязи с попавшими в окружение бойцами, после чего "банды бандеровцев начали стремительное отступление под огневым натиском".
Кадыров отметил, что участвовавший в координации сил депутат Госдумы Адам Делимханов лично поблагодарил российских бойцов за проявленную стойкость и мужество.
"Каждого представят к государственной награде", — заключил Кадыров.
Контроль на Мариуполем
Ранее глава Чечни сообщил, что Мариуполь почти полностью взят под контроль российскими вооруженными силами.
"Медленно, но верно проходит очистка города Мариуполя от националистического произвола. Практически вся территория города уже под контролем Российских вооруженных сил", — заявил Кадыров.
Он уточнил, что члены националистического батальона "Азов" и их единомышленники укрепились "за толстыми стенами комбината "Азовсталь"", где боевики "ожидают своей неминуемой кончины".
"Зацветет мирной жизнью"
Кадыров также отметил, что в Мариуполе в ближайшее время произойдут изменения и ситуация стабилизируется.
"В любом случае про Мариуполь уже можно сказать, что город скоро преобразится и зацветет мирной жизнью. Этому поспособствует и весна", — написал Кадыров
.
Он отметил символизм этого времени года, объяснив, что весна, "как правило, несет победу над фашизмом".
Ситуация на Украине
Россия
24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР
и ЛНР
.