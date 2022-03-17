https://ria.ru/20220317/spetsnaz-1778581937.html

Кадыров рассказал об операции по спасению российского спецназа на Украине

Кадыров рассказал об операции по спасению российского спецназа на Украине - РИА Новости, 17.03.2022

Кадыров рассказал об операции по спасению российского спецназа на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram, что российские военнослужащие около Мариуполя спасли бойцов спецназа из "бандитского кольца", в котором они... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T06:32

2022-03-17T06:32

2022-03-17T06:32

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

мариуполь

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram, что российские военнослужащие около Мариуполя спасли бойцов спецназа из "бандитского кольца", в котором они находились несколько дней.Глава Чечни рассказал, что российским военнослужащим дважды предлагали сдаться, но они отказались, "оставшись преданными долгу и присяге". По словам Кадырова, поэтому они вернулись живыми, а не стали жертвой "подлости нациков".Как пояснил политик, во время операции по спасению, российские военнослужащие прорвали кольцо украинских силовиков, координируясь по радиосвязи с попавшими в окружение бойцами, после чего "банды бандеровцев начали стремительное отступление под огневым натиском".Кадыров отметил, что участвовавший в координации сил депутат Госдумы Адам Делимханов лично поблагодарил российских бойцов за проявленную стойкость и мужество.Контроль на МариуполемРанее глава Чечни сообщил, что Мариуполь почти полностью взят под контроль российскими вооруженными силами.Он уточнил, что члены националистического батальона "Азов" и их единомышленники укрепились "за толстыми стенами комбината "Азовсталь"", где боевики "ожидают своей неминуемой кончины"."Зацветет мирной жизнью"Кадыров также отметил, что в Мариуполе в ближайшее время произойдут изменения и ситуация стабилизируется.Он отметил символизм этого времени года, объяснив, что весна, "как правило, несет победу над фашизмом".Ситуация на УкраинеРоссия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220316/voennye-1778513157.html

https://ria.ru/20220317/nato-1778575777.html

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https://ria.ru/20220316/naemnik-1778559626.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

мариуполь

украина

россия

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

донецкая народная республика, луганская народная республика, мариуполь, украина, россия, рамзан кадыров, в мире