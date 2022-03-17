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СК проверит данные о гибели мужчины во время треш-стрима в Тверской области - РИА Новости, 17.03.2022
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СК проверит данные о гибели мужчины во время треш-стрима в Тверской области
СК проверит данные о гибели мужчины во время треш-стрима в Тверской области - РИА Новости, 17.03.2022
СК проверит данные о гибели мужчины во время треш-стрима в Тверской области
Следователи начали проверку после публикаций о гибели мужчины во время треш-стрима в Тверской области, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:38
2022-03-17T11:38
происшествия
тверская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку после публикаций о гибели мужчины во время треш-стрима в Тверской области, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.По данным СК, ранее СМИ написали, что во время треш-стрима блогера из села Погорелое-Городище в Тверской области скончался человек, избитый, по предварительной информации, табуреткой. На блогера неоднократно жаловались интернет-пользователи и соседи – тот якобы находит бомжей и заставляет их напиваться на камеру."С целью всестороннего выяснения всех обстоятельств произошедшего... организовано проведение доследственной проверки", - сказали в ведомстве.
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тверская область
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Екатерина Зайцева
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происшествия, тверская область, следственный комитет россии (ск рф)
11:38 17.03.2022
 
СК проверит данные о гибели мужчины во время треш-стрима в Тверской области

Следователи проверят данные о о гибели мужчины во время треш-стрима в Тверской области

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку после публикаций о гибели мужчины во время треш-стрима в Тверской области, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.
По данным СК, ранее СМИ написали, что во время треш-стрима блогера из села Погорелое-Городище в Тверской области скончался человек, избитый, по предварительной информации, табуреткой. На блогера неоднократно жаловались интернет-пользователи и соседи – тот якобы находит бомжей и заставляет их напиваться на камеру.
"С целью всестороннего выяснения всех обстоятельств произошедшего... организовано проведение доследственной проверки", - сказали в ведомстве.
Статуя Фемиды и юридическая литература - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Суд смягчил приговор блогеру, во время стрима которого умерла девушка
 
ПроисшествияТверская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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