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СК проверит данные о гибели мужчины во время треш-стрима в Тверской области
СК проверит данные о гибели мужчины во время треш-стрима в Тверской области - РИА Новости, 17.03.2022
СК проверит данные о гибели мужчины во время треш-стрима в Тверской области
Следователи начали проверку после публикаций о гибели мужчины во время треш-стрима в Тверской области, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:38
2022-03-17T11:38
2022-03-17T11:38
происшествия
тверская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку после публикаций о гибели мужчины во время треш-стрима в Тверской области, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.По данным СК, ранее СМИ написали, что во время треш-стрима блогера из села Погорелое-Городище в Тверской области скончался человек, избитый, по предварительной информации, табуреткой. На блогера неоднократно жаловались интернет-пользователи и соседи – тот якобы находит бомжей и заставляет их напиваться на камеру."С целью всестороннего выяснения всех обстоятельств произошедшего... организовано проведение доследственной проверки", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220315/prigovor-1778271886.html
тверская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверская область, следственный комитет россии (ск рф)
СК проверит данные о гибели мужчины во время треш-стрима в Тверской области
Следователи проверят данные о о гибели мужчины во время треш-стрима в Тверской области