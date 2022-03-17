https://ria.ru/20220317/sledstvie-1778619819.html

СК проверит данные о гибели мужчины во время треш-стрима в Тверской области

СК проверит данные о гибели мужчины во время треш-стрима в Тверской области - РИА Новости, 17.03.2022

СК проверит данные о гибели мужчины во время треш-стрима в Тверской области

Следователи начали проверку после публикаций о гибели мужчины во время треш-стрима в Тверской области, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:38

2022-03-17T11:38

2022-03-17T11:38

происшествия

тверская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку после публикаций о гибели мужчины во время треш-стрима в Тверской области, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.По данным СК, ранее СМИ написали, что во время треш-стрима блогера из села Погорелое-Городище в Тверской области скончался человек, избитый, по предварительной информации, табуреткой. На блогера неоднократно жаловались интернет-пользователи и соседи – тот якобы находит бомжей и заставляет их напиваться на камеру."С целью всестороннего выяснения всех обстоятельств произошедшего... организовано проведение доследственной проверки", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220315/prigovor-1778271886.html

тверская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, тверская область, следственный комитет россии (ск рф)