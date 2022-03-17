https://ria.ru/20220317/sholts-1778735796.html

Шольц назвал оскорбления русскоязычных жителей Германии недопустимым

Шольц назвал оскорбления русскоязычных жителей Германии недопустимым - РИА Новости, 17.03.2022

Шольц назвал оскорбления русскоязычных жителей Германии недопустимым

Оскорбления в адрес русскоязычных жителей Германии в связи с ситуацией на Украине недопустимы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T20:00

2022-03-17T20:00

2022-03-17T20:00

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украина

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россия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 17 мар - РИА Новости. Оскорбления в адрес русскоязычных жителей Германии в связи с ситуацией на Украине недопустимы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Это война (президента России Владимира) Путина… он один несет за это ответственность. Поэтому совершенно неприемлемо, что у нас люди с российскими корнями подвергаются оскорблениям или физическому насилию", - сказал канцлер на пресс-конференции, добавив, что "каждый у нас" может рассчитывать на защиту государства.Ранее посольство РФ направило ноту в МИД ФРГ из-за случаев дискриминации россиян. Дипломаты получили несколько сотен писем от граждан РФ, проживающих в Германии, с жалобами на травлю и угрозы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/nato-1778653471.html

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778157782.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, германия, россия, олаф шольц