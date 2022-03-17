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Шольц назвал оскорбления русскоязычных жителей Германии недопустимым
Шольц назвал оскорбления русскоязычных жителей Германии недопустимым - РИА Новости, 17.03.2022
Шольц назвал оскорбления русскоязычных жителей Германии недопустимым
Оскорбления в адрес русскоязычных жителей Германии в связи с ситуацией на Украине недопустимы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T20:00
2022-03-17T20:00
2022-03-17T20:00
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олаф шольц
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БЕРЛИН, 17 мар - РИА Новости. Оскорбления в адрес русскоязычных жителей Германии в связи с ситуацией на Украине недопустимы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Это война (президента России Владимира) Путина… он один несет за это ответственность. Поэтому совершенно неприемлемо, что у нас люди с российскими корнями подвергаются оскорблениям или физическому насилию", - сказал канцлер на пресс-конференции, добавив, что "каждый у нас" может рассчитывать на защиту государства.Ранее посольство РФ направило ноту в МИД ФРГ из-за случаев дискриминации россиян. Дипломаты получили несколько сотен писем от граждан РФ, проживающих в Германии, с жалобами на травлю и угрозы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/nato-1778653471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, россия, олаф шольц
Шольц назвал оскорбления русскоязычных жителей Германии недопустимым
Канцлер ФРГ Шольц назвал оскорбления русскоязычных жителей Германии недопустимым