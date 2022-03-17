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В Сербии напомнили о преступлениях США после заявления Байдена о Путине - РИА Новости, 17.03.2022
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В Сербии напомнили о преступлениях США после заявления Байдена о Путине
В Сербии напомнили о преступлениях США после заявления Байдена о Путине - РИА Новости, 17.03.2022
В Сербии напомнили о преступлениях США после заявления Байдена о Путине
Высказывание президента США Джозефа Байдена о Владимире Путине – это оскорбление здравого смысла, заявил РИА Новости глава МВД Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:51
2022-03-17T18:39
в мире
владимир путин
россия
мвд сербии
сша
джо байден
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БЕЛГРАД, 17 мар — РИА Новости. Высказывание президента США Джозефа Байдена о Владимире Путине – это оскорбление здравого смысла, заявил РИА Новости глава МВД Сербии Александр Вулин.Ранее Байден заявил, что считает президента России "военным преступником"."Обвинять без обвинительного акта и судить без суда — уже преступление. Мы, сербы, знаем, как это, когда вас судят палачи. Поэтому никто никогда не отвечал за агрессию НАТО на Союзную республику Югославию и правосудие не осуществлено не из-за одного нашего убитого ребенка", — отметил Вулин.По его словам, страны, убившие международное право в 1999 году, не имеют право на него сслыаться."Если в Facebook разрешено призывать к убийству президента Путина и россиян, разрешено ли тогда призывать к пыткам и изнасилованиям? Так как убийцы со всего мира смеют публично призывать к убийствам россиян, могут ли тогда и педофилы призывать к насилию и пыткам русских детей, и сколько времени пройдет, прежде чем и это начнут делать? Владимир Путин — демократически избранный лидер суверенного государства и называть его военным преступником - это оскорбление для России и здравого смысла", - подчеркнул глава МВД Сербии.При этом на видео, где журналисты из пула Белого дома задают американскому президенту вопрос на эту тему, он сперва отвечает отрицательно. Потом, пообщавшись с другими присутствовавшими в помещении и покинув комнату, он вернулся и переспросил. В этот раз он ответил утвердительно.В Кремле назвали подобные заявления недопустимыми и непозволительными. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такую позицию не имеет право выражать глава государства, которое на протяжении многих лет бомбило людей.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220317/oshibki-1778676853.html
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в мире, владимир путин, россия, мвд сербии, сша, джо байден
16:51 17.03.2022 (обновлено: 18:39 17.03.2022)
 
В Сербии напомнили о преступлениях США после заявления Байдена о Путине

Глава МВД Сербии Вулин назвал высказывание Байдена о Путине оскорблением России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава МВД Сербии Александр Вулин
Глава МВД Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава МВД Сербии Александр Вулин
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БЕЛГРАД, 17 мар — РИА Новости. Высказывание президента США Джозефа Байдена о Владимире Путине – это оскорбление здравого смысла, заявил РИА Новости глава МВД Сербии Александр Вулин.
Ранее Байден заявил, что считает президента России "военным преступником".
"Обвинять без обвинительного акта и судить без суда — уже преступление. Мы, сербы, знаем, как это, когда вас судят палачи. Поэтому никто никогда не отвечал за агрессию НАТО на Союзную республику Югославию и правосудие не осуществлено не из-за одного нашего убитого ребенка", — отметил Вулин.
По его словам, страны, убившие международное право в 1999 году, не имеют право на него сслыаться.
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"Если в Facebook разрешено призывать к убийству президента Путина и россиян, разрешено ли тогда призывать к пыткам и изнасилованиям? Так как убийцы со всего мира смеют публично призывать к убийствам россиян, могут ли тогда и педофилы призывать к насилию и пыткам русских детей, и сколько времени пройдет, прежде чем и это начнут делать? Владимир Путин — демократически избранный лидер суверенного государства и называть его военным преступником - это оскорбление для России и здравого смысла", - подчеркнул глава МВД Сербии.
При этом на видео, где журналисты из пула Белого дома задают американскому президенту вопрос на эту тему, он сперва отвечает отрицательно. Потом, пообщавшись с другими присутствовавшими в помещении и покинув комнату, он вернулся и переспросил. В этот раз он ответил утвердительно.
В Кремле назвали подобные заявления недопустимыми и непозволительными. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такую позицию не имеет право выражать глава государства, которое на протяжении многих лет бомбило людей.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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