https://ria.ru/20220317/secondhand-1778640441.html
Люкс (почти) за копейки и джинсы напрокат. Чем полезны секонд-хенды?
Люкс (почти) за копейки и джинсы напрокат. Чем полезны секонд-хенды? - РИА Новости, 17.03.2022
Люкс (почти) за копейки и джинсы напрокат. Чем полезны секонд-хенды?
Откуда в секонд-хендах появляется одежда? Существуют ли "хорошие" и "плохие" секонд-хенды? Зачем арендовать свадебное платье — понятно, но зачем брать напрокат футболки и джинсы? Насколько вторичное использование одежды спасает планету? И сколько можно сэкономить на люксовых вещах, если покупать их в секондах?
2022-03-17T12:00
2022-03-17T12:00
2022-03-17T12:57
яснопонятно
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мода
одежда
стиль
общество
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Люкс (почти) за копейки и джинсы напрокат. Чем полезны секонд-хенды?
Откуда в секонд-хендах появляется одежда? Существуют ли «хорошие» и «плохие» секонд-хенды? Зачем арендовать свадебное платье — понятно, но зачем брать напрокат футболки и джинсы? Насколько вторичное использование одежды спасает планету? И сколько можно сэкономить на люксовых вещах, если покупать их в секондах?
audio/mpeg
Люкс (почти) за копейки и джинсы напрокат. Чем полезны секонд-хенды?
Откуда в секонд-хендах появляется одежда? Существуют ли «хорошие» и «плохие» секонд-хенды? Зачем арендовать свадебное платье — понятно, но зачем брать напрокат футболки и джинсы? Насколько вторичное использование одежды спасает планету? И сколько можно сэкономить на люксовых вещах, если покупать их в секондах?
audio/mpeg
О секонд-хендах и аренде одежды рассказывает Роман Дмитриенко — co-founder секонд-хенда "Свалка" и сервиса подписки на одежду "Круговорот".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, мода, одежда, стиль, общество, аудио
12:00 17.03.2022 (обновлено: 12:57 17.03.2022)
Люкс (почти) за копейки и джинсы напрокат. Чем полезны секонд-хенды?
Откуда в секонд-хендах появляется одежда? Существуют ли "хорошие" и "плохие" секонд-хенды? Зачем арендовать свадебное платье — понятно, но зачем брать напрокат футболки и джинсы? Насколько вторичное использование одежды спасает планету? И сколько можно сэкономить на люксовых вещах, если покупать их в секондах?