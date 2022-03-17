https://ria.ru/20220317/secondhand-1778640441.html

Люкс (почти) за копейки и джинсы напрокат. Чем полезны секонд-хенды?

Люкс (почти) за копейки и джинсы напрокат. Чем полезны секонд-хенды? - РИА Новости, 17.03.2022

Люкс (почти) за копейки и джинсы напрокат. Чем полезны секонд-хенды?

Откуда в секонд-хендах появляется одежда? Существуют ли "хорошие" и "плохие" секонд-хенды? Зачем арендовать свадебное платье — понятно, но зачем брать напрокат футболки и джинсы? Насколько вторичное использование одежды спасает планету? И сколько можно сэкономить на люксовых вещах, если покупать их в секондах?

2022-03-17T12:00

2022-03-17T12:00

2022-03-17T12:57

яснопонятно

подкаст

мода

одежда

стиль

общество

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Люкс (почти) за копейки и джинсы напрокат. Чем полезны секонд-хенды? Откуда в секонд-хендах появляется одежда? Существуют ли «хорошие» и «плохие» секонд-хенды? Зачем арендовать свадебное платье — понятно, но зачем брать напрокат футболки и джинсы? Насколько вторичное использование одежды спасает планету? И сколько можно сэкономить на люксовых вещах, если покупать их в секондах? audio/mpeg

Люкс (почти) за копейки и джинсы напрокат. Чем полезны секонд-хенды? Откуда в секонд-хендах появляется одежда? Существуют ли «хорошие» и «плохие» секонд-хенды? Зачем арендовать свадебное платье — понятно, но зачем брать напрокат футболки и джинсы? Насколько вторичное использование одежды спасает планету? И сколько можно сэкономить на люксовых вещах, если покупать их в секондах? audio/mpeg

О секонд-хендах и аренде одежды рассказывает Роман Дмитриенко — co-founder секонд-хенда "Свалка" и сервиса подписки на одежду "Круговорот".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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подкаст, мода, одежда, стиль, общество, аудио