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В Белом доме ответили на вопрос о санкциях против Китая за помощь России - РИА Новости, 17.03.2022
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В Белом доме ответили на вопрос о санкциях против Китая за помощь России
В Белом доме ответили на вопрос о санкциях против Китая за помощь России - РИА Новости, 17.03.2022
В Белом доме ответили на вопрос о санкциях против Китая за помощь России
Белый дом предупредил, что любая помощь России со стороны Китая на фоне событий на Украине будет иметь "последствия", но воздержался от прямой угрозы санкций. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T22:39
2022-03-17T22:39
сша
джо байден
в мире
владимир путин
россия
китай
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Белый дом предупредил, что любая помощь России со стороны Китая на фоне событий на Украине будет иметь "последствия", но воздержался от прямой угрозы санкций."Любая помощь Китая России в то время, как та вторгается в чужую страну, вызывает у нас значительную обеспокоенность, и ответом на это будут последствия", - сказала журналистам официальный представитель американской администрации Джен Псаки.На вопрос, означает ли это угрозу применения санкций к Китаю, она ответила: "Я не собираюсь обрисовывать, как будут выглядеть последствия".Псаки сказала, что президент США Джо Байден намерен "напрямую" переговорить об этом в пятницу с председателем КНР Си Цзинпином.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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сша, джо байден, в мире, владимир путин, россия, китай
22:39 17.03.2022
 
В Белом доме ответили на вопрос о санкциях против Китая за помощь России

Белый дом пригрозил Китаю последствиями за любую помощь России на фоне событий на Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Белый дом предупредил, что любая помощь России со стороны Китая на фоне событий на Украине будет иметь "последствия", но воздержался от прямой угрозы санкций.
"Любая помощь Китая России в то время, как та вторгается в чужую страну, вызывает у нас значительную обеспокоенность, и ответом на это будут последствия", - сказала журналистам официальный представитель американской администрации Джен Псаки.
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На вопрос, означает ли это угрозу применения санкций к Китаю, она ответила: "Я не собираюсь обрисовывать, как будут выглядеть последствия".
Псаки сказала, что президент США Джо Байден намерен "напрямую" переговорить об этом в пятницу с председателем КНР Си Цзинпином.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
СШАДжо БайденВ миреВладимир ПутинРоссияКитай
 
 
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