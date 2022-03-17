16:41 17.03.2022 (обновлено: 17:09 17.03.2022)
Канада ввела санкции против представителей оборонного сектора Белоруссии
Власти Канада ввели санкции против 22 представителей оборонного сектора Белоруссии
Флаги Канады в Оттаве
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Власти Канады в четверг ввели новые санкции в отношении 22 высокопоставленных представителей оборонного сектора Белоруссии за поддержку специальной военной операции РФ на Украине, говорится в распространенном заявлении МИД североамериканской страны.
"Данные новые меры налагают ограничения на 22 высокопоставленных чиновников Министерства обороны Белоруссии, поддержавших нападение (на Украину), в частности, позволив своей стране послужить стартовой площадкой для российского вторжения", - следует из заявления МИД Канады.
Введенные рестрикции, как утверждается, "демонстрируют непоколебимую приверженность Канады оказанию давления на белорусское руководство, чтобы последнее прекратило поддержку нападения РФ на Украину". "Канада продолжит отслеживать ситуацию и будет работать в тесном сотрудничестве со своими международными партнерами по данному вопросу", - подчеркнули в МИД.
Список попавших под новые санкции должностных лиц Белоруссии не приводится.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.