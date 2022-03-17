https://ria.ru/20220317/samolety-1778606606.html

Пять стран пообещали не задерживать российские самолеты

Пять стран пообещали не задерживать российские самолеты - РИА Новости, 17.03.2022

Пять стран пообещали не задерживать российские самолеты

Власти Кубы, Венесуэлы, Шри-Ланки, Аргентины и Киргизии официально пообещали не задерживать российские самолеты, сообщает АТОР со ссылкой на источники в... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:32

2022-03-17T11:32

2022-03-17T11:46

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Власти Кубы, Венесуэлы, Шри-Ланки, Аргентины и Киргизии официально пообещали не задерживать российские самолеты, сообщает АТОР со ссылкой на источники в Росавиации.Несмотря на отсутствие рисков арестов, перевозчики пока не спешат выполнять рейсы в эти государства.По словам представителей авиаотрасли, такая информация имеет "небольшую практическую полезность" на фоне кризиса и невозможности в полной мере использовать флот на зарубежных направлениях.Однако перевозчики не исключают, что в будущем полеты в эти страны будут выполняться. Но только после того, как завершатся переговоры с лизингодателями и решится вопрос с перерегистрацией воздушных судов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/rosaviatsiya-1778403621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, туризм, туристы, куба, киргизия, аргентина, венесуэла, шри-ланка