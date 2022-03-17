https://ria.ru/20220317/samolety-1778606606.html
Пять стран пообещали не задерживать российские самолеты
Пять стран пообещали не задерживать российские самолеты - РИА Новости, 17.03.2022
Пять стран пообещали не задерживать российские самолеты
Власти Кубы, Венесуэлы, Шри-Ланки, Аргентины и Киргизии официально пообещали не задерживать российские самолеты, сообщает АТОР со ссылкой на источники в... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:32
2022-03-17T11:32
2022-03-17T11:46
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Власти Кубы, Венесуэлы, Шри-Ланки, Аргентины и Киргизии официально пообещали не задерживать российские самолеты, сообщает АТОР со ссылкой на источники в Росавиации.Несмотря на отсутствие рисков арестов, перевозчики пока не спешат выполнять рейсы в эти государства.По словам представителей авиаотрасли, такая информация имеет "небольшую практическую полезность" на фоне кризиса и невозможности в полной мере использовать флот на зарубежных направлениях.Однако перевозчики не исключают, что в будущем полеты в эти страны будут выполняться. Но только после того, как завершатся переговоры с лизингодателями и решится вопрос с перерегистрацией воздушных судов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220316/rosaviatsiya-1778403621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, куба, киргизия, аргентина, венесуэла, шри-ланка
11:32 17.03.2022 (обновлено: 11:46 17.03.2022)
Пять стран пообещали не задерживать российские самолеты
АТОР: Куба, Венесуэла, Шри-Ланка, Аргентина, Киргизия обещали пропускать рейсы из России