https://ria.ru/20220317/sakhar-1778715681.html

ЛДПР предложила ввести государственную монополию на сахар

ЛДПР предложила ввести государственную монополию на сахар - РИА Новости, 17.03.2022

ЛДПР предложила ввести государственную монополию на сахар

Депутаты от ЛДПР Алексей Диденко, Ярослав Нилов, сенаторы Иван Абрамов и Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект о введении государственной монополии на... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T18:14

2022-03-17T18:14

2022-03-17T18:21

экономика

лдпр

сахар

россия

госдума рф

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР Алексей Диденко, Ярослав Нилов, сенаторы Иван Абрамов и Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект о введении государственной монополии на производство и оборот сахара на территории России, сообщил РИА Новости один из его авторов Алексей Диденко.В четверг замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отмечал, что запасов сахара в России предостаточно, в стране нет его дефицита, и Минпромторг уже видит сокращение спроса на этот продукт. ФАС указывала, что отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов, как показывает практика, связано с ажиотажным спросом, "который подогревается недобросовестными организациями"."Теперь порядок выдачи лицензии, сертификация, стандартизация в отношении продукции должна быть установлена уполномоченным органом исполнительной власти – правительством. Предполагается лицензирование производителей и поставщиков сахара и жесткий контроль со стороны регулирующего органа в части ценообразования на каждом из этапов от производителя до покупателя. Государство выпускает сахар в необходимых объемах. Разрабатывает стратегический прогноз по необходимым объемам для продажи", - отметил Диденко.По словам депутата, государственная монополия на производство и оборот сахара на территории страны, в случае успешного принятия законопроекта, вводится с 1 июня 2022 года. "По нашим представлениям, на все процедуры уйдет достаточно времени", - полагает он.Если механизм заработает, ситуация на рынке сахара кардинально изменится, сообщил Диденко. "Предлагаем на этом не останавливаться и на другие важные товары ввести монополию… В первую очередь на продукцию, содержащую алкоголь, на сахар, на табак", - добавил депутат.

https://ria.ru/20220315/sakhar-1778259462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, лдпр, сахар, россия, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии)