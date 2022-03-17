https://ria.ru/20220317/sakhar-1778630822.html

Цены на сахар сейчас не привязаны к валюте, заявил Минсельхоз

Цены на сахар сейчас не привязаны к валюте, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 17.03.2022

Цены на сахар сейчас не привязаны к валюте, заявил Минсельхоз

Цены на сахар в России сейчас не привязаны к валюте, но такая привязка существовала раньше, и теперь поставщики пересматривают эти договора, сообщает в своем... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:20

2022-03-17T12:20

2022-03-17T16:39

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

unilever

nestle s.a.

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Цены на сахар в России сейчас не привязаны к валюте, но такая привязка существовала раньше, и теперь поставщики пересматривают эти договора, сообщает в своем Telegram-канале Минсельхоз РФ."В настоящее время практика привязки цены поставки сахара к иностранным валютам на рынке не применяется. При этом в предыдущие годы такие условия по обоюдному согласию сторон предусматривались в долгосрочных контрактах между транснациональными компаниями и отдельными российскими сахарными заводами", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что данная практика полностью соответствует Гражданскому кодексу РФ и "традиционно отвечала интересам покупателей в условиях стабильности курсов валют". "Следует отметить, что в текущей ситуации поставщики и покупатели уже проводят работу по изменению условий таких договоров", - добавляют в Минсельхозе.Ранее в четверг ассоциация "Русбренд" (объединяет в том числе компании Nestle, Unilever, Danone) заявила в обращении к ФАС, что некоторые сахарные заводы стали предлагать производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах. Расчеты при этом следует производить в рублях, но по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции, написали "Известия". "Русбренд" попросила антимонопольное ведомство оценить ситуацию и принять меры.РИА Новости направило соответствующий запрос в ФАС.

https://ria.ru/20220317/pitanie-1778598124.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), unilever, nestle s.a.