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Цены на сахар сейчас не привязаны к валюте, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 17.03.2022
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Цены на сахар сейчас не привязаны к валюте, заявил Минсельхоз
Цены на сахар сейчас не привязаны к валюте, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 17.03.2022
Цены на сахар сейчас не привязаны к валюте, заявил Минсельхоз
Цены на сахар в России сейчас не привязаны к валюте, но такая привязка существовала раньше, и теперь поставщики пересматривают эти договора, сообщает в своем... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:20
2022-03-17T16:39
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
unilever
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Цены на сахар в России сейчас не привязаны к валюте, но такая привязка существовала раньше, и теперь поставщики пересматривают эти договора, сообщает в своем Telegram-канале Минсельхоз РФ."В настоящее время практика привязки цены поставки сахара к иностранным валютам на рынке не применяется. При этом в предыдущие годы такие условия по обоюдному согласию сторон предусматривались в долгосрочных контрактах между транснациональными компаниями и отдельными российскими сахарными заводами", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что данная практика полностью соответствует Гражданскому кодексу РФ и "традиционно отвечала интересам покупателей в условиях стабильности курсов валют". "Следует отметить, что в текущей ситуации поставщики и покупатели уже проводят работу по изменению условий таких договоров", - добавляют в Минсельхозе.Ранее в четверг ассоциация "Русбренд" (объединяет в том числе компании Nestle, Unilever, Danone) заявила в обращении к ФАС, что некоторые сахарные заводы стали предлагать производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах. Расчеты при этом следует производить в рублях, но по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции, написали "Известия". "Русбренд" попросила антимонопольное ведомство оценить ситуацию и принять меры.РИА Новости направило соответствующий запрос в ФАС.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), unilever, nestle s.a.
12:20 17.03.2022 (обновлено: 16:39 17.03.2022)
 
Цены на сахар сейчас не привязаны к валюте, заявил Минсельхоз

Минсельхоз заявил, что цены на сахар сейчас не привязаны к валюте

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБелый сахар на полке в одном из магазинов
Белый сахар на полке в одном из магазинов - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Белый сахар на полке в одном из магазинов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Цены на сахар в России сейчас не привязаны к валюте, но такая привязка существовала раньше, и теперь поставщики пересматривают эти договора, сообщает в своем Telegram-канале Минсельхоз РФ.
"В настоящее время практика привязки цены поставки сахара к иностранным валютам на рынке не применяется. При этом в предыдущие годы такие условия по обоюдному согласию сторон предусматривались в долгосрочных контрактах между транснациональными компаниями и отдельными российскими сахарными заводами", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что данная практика полностью соответствует Гражданскому кодексу РФ и "традиционно отвечала интересам покупателей в условиях стабильности курсов валют". "Следует отметить, что в текущей ситуации поставщики и покупатели уже проводят работу по изменению условий таких договоров", - добавляют в Минсельхозе.
Ранее в четверг ассоциация "Русбренд" (объединяет в том числе компании Nestle, Unilever, Danone) заявила в обращении к ФАС, что некоторые сахарные заводы стали предлагать производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах. Расчеты при этом следует производить в рублях, но по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции, написали "Известия". "Русбренд" попросила антимонопольное ведомство оценить ситуацию и принять меры.
РИА Новости направило соответствующий запрос в ФАС.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)UnileverNestle S.A.
 
 
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