https://ria.ru/20220317/s-300-1778606148.html

Российская авиация уничтожила на Украине дивизион систем ПВО С-300

Российская авиация уничтожила на Украине дивизион систем ПВО С-300 - РИА Новости, 17.03.2022

Российская авиация уничтожила на Украине дивизион систем ПВО С-300

Российская боевая авиация уничтожила дивизион зенитно-ракетных комплексов С-300 украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:47

2022-03-17T10:47

2022-03-17T11:31

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российская боевая авиация уничтожила дивизион зенитно-ракетных комплексов С-300 украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, за прошедшие сутки российские подразделения сбили один украинский вертолет Ми-24, один Ми-8 и 12 беспилотников, включая три Bayraktar TB-2.Всего с начала операции уничтожены: 181 украинский самолет и вертолет, 172 беспилотных летательных аппарата, 170 зенитных ракетных комплексов, 1379 танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня, 514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1168 военных спецавтомобилей.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр