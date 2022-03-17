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Российская авиация уничтожила на Украине дивизион систем ПВО С-300 - РИА Новости, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/s-300-1778606148.html
Российская авиация уничтожила на Украине дивизион систем ПВО С-300
Российская авиация уничтожила на Украине дивизион систем ПВО С-300 - РИА Новости, 17.03.2022
Российская авиация уничтожила на Украине дивизион систем ПВО С-300
Российская боевая авиация уничтожила дивизион зенитно-ракетных комплексов С-300 украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:47
2022-03-17T11:31
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российская боевая авиация уничтожила дивизион зенитно-ракетных комплексов С-300 украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, за прошедшие сутки российские подразделения сбили один украинский вертолет Ми-24, один Ми-8 и 12 беспилотников, включая три Bayraktar TB-2.Всего с начала операции уничтожены: 181 украинский самолет и вертолет, 172 беспилотных летательных аппарата, 170 зенитных ракетных комплексов, 1379 танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня, 514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1168 военных спецавтомобилей.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
10:47 17.03.2022 (обновлено: 11:31 17.03.2022)
 
Российская авиация уничтожила на Украине дивизион систем ПВО С-300

Представитель Минобороны Конашенков сообщил об уничтожении на Украине дивизиона С-300

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВКС России во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
Вертолет Ка-52 ВКС России во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Вертолет Ка-52 ВКС России во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российская боевая авиация уничтожила дивизион зенитно-ракетных комплексов С-300 украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники", — сказал генерал.
Кроме того, за прошедшие сутки российские подразделения сбили один украинский вертолет Ми-24, один Ми-8 и 12 беспилотников, включая три Bayraktar TB-2.
Всего с начала операции уничтожены: 181 украинский самолет и вертолет, 172 беспилотных летательных аппарата, 170 зенитных ракетных комплексов, 1379 танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня, 514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1168 военных спецавтомобилей.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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