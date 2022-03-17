02:15 17.03.2022 (обновлено: 10:20 17.03.2022)
Аналитик объяснил, что может вновь обвалить рубль
Аналитик Антонов: рубль обвалится, если украинские военные устроят взрыв атомной станции
Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На данный момент основные риски обвала рубля исчерпаны, однако кое-что еще может произойти, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.
“К очередной активной фазе распродажи российской валюты могут привести, например, провокации украинских военных, такие как взрыв атомной станции или использование химически активных веществ. При данном сценарии вся вина, как и всегда, будет возложена на Россию”, — прогнозирует он.
Кроме того, рубль может существенно просесть, если Запад сумеет настоять на снижении закупок российского сырья Китаем. Однако в целом худшее для российской валюты уже позади, и все “адские” санкции использованы, считает аналитик.
Помочь рублю может взлет цен на сырьевые товары российского экспорта — это отчасти компенсирует падение объема продаж. По мнению Антонова, рост цен на сырье, который приведет к падению темпов роста экономики США и ЕС и скачку инфляции, в конечном итоге побудит их ослабить санкции.