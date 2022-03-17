https://ria.ru/20220317/rubl-1778573110.html

Аналитик объяснил, что может вновь обвалить рубль

Аналитик объяснил, что может вновь обвалить рубль - РИА Новости, 17.03.2022

Аналитик объяснил, что может вновь обвалить рубль

На данный момент основные риски обвала рубля исчерпаны, однако кое-что еще может произойти, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T02:15

2022-03-17T02:15

2022-03-17T10:20

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

санкции в отношении россии

сша

китай

рубль

алексей антонов (аналитик)

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На данный момент основные риски обвала рубля исчерпаны, однако кое-что еще может произойти, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.Кроме того, рубль может существенно просесть, если Запад сумеет настоять на снижении закупок российского сырья Китаем. Однако в целом худшее для российской валюты уже позади, и все “адские” санкции использованы, считает аналитик.Помочь рублю может взлет цен на сырьевые товары российского экспорта — это отчасти компенсирует падение объема продаж. По мнению Антонова, рост цен на сырье, который приведет к падению темпов роста экономики США и ЕС и скачку инфляции, в конечном итоге побудит их ослабить санкции.

https://ria.ru/20220316/krizis-1778362414.html

россия

сша

китай

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2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, санкции в отношении россии, сша, китай, рубль, алексей антонов (аналитик), алор брокер