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Россия сможет справиться со всеми "оборзевшими недругами", заявил Медведев - РИА Новости, 17.03.2022
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Россия сможет справиться со всеми "оборзевшими недругами", заявил Медведев
Россия сможет справиться со всеми "оборзевшими недругами", заявил Медведев - РИА Новости, 17.03.2022
Россия сможет справиться со всеми "оборзевшими недругами", заявил Медведев
Россия обладает достаточной мощью, чтобы поставить на место всех своих недругов, бороться за тот миропорядок, который устраивает РФ и россиян, где нет места... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:05
2022-03-17T12:07
россия
в мире
совет безопасности рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия обладает достаточной мощью, чтобы поставить на место всех своих недругов, бороться за тот миропорядок, который устраивает РФ и россиян, где нет места нацистам, исторической лжи и геноциду, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду. Нравственная сила и историческая правда, как и раньше, на нашей стороне", - написал он у себя в telegram-канале.
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россия, в мире, совет безопасности рф, дмитрий медведев
10:05 17.03.2022 (обновлено: 12:07 17.03.2022)
 
Россия сможет справиться со всеми "оборзевшими недругами", заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Россия поставит на место всех оборзевших недругов

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия обладает достаточной мощью, чтобы поставить на место всех своих недругов, бороться за тот миропорядок, который устраивает РФ и россиян, где нет места нацистам, исторической лжи и геноциду, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду. Нравственная сила и историческая правда, как и раньше, на нашей стороне", - написал он у себя в telegram-канале.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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