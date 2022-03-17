https://ria.ru/20220317/rossiya-1778598274.html

Россия сможет справиться со всеми "оборзевшими недругами", заявил Медведев

Россия сможет справиться со всеми "оборзевшими недругами", заявил Медведев - РИА Новости, 17.03.2022

Россия сможет справиться со всеми "оборзевшими недругами", заявил Медведев

Россия обладает достаточной мощью, чтобы поставить на место всех своих недругов, бороться за тот миропорядок, который устраивает РФ и россиян, где нет места... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:05

2022-03-17T10:05

2022-03-17T12:07

россия

в мире

совет безопасности рф

дмитрий медведев

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия обладает достаточной мощью, чтобы поставить на место всех своих недругов, бороться за тот миропорядок, который устраивает РФ и россиян, где нет места нацистам, исторической лжи и геноциду, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду. Нравственная сила и историческая правда, как и раньше, на нашей стороне", - написал он у себя в telegram-канале.

https://ria.ru/20220316/mir-1778405310.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, совет безопасности рф, дмитрий медведев