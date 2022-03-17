Дороги и коммуникации в городах ЯНАО ремонтируют синхронно, заявили власти
Власти ЯНАО заявили, что дороги и коммуникации в ямальских городах ремонтируют синхронно
Проведение работ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Дороги и коммуникации в городах Салехард и Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ремонтируют синхронно, что позволяет синхронизировать дорожные работы с ремонтом линейных объектов ресурсоснабжающих организаций, сообщает пресс-служба главы региона.
"На Ямале при реализации мероприятий нацпроекта "Безопасные качественные дороги" применяется комплексный подход. Это позволяет синхронизировать дорожные работы с ремонтом линейных объектов ресурсоснабжающих организаций. Работы в таком формате выполнят в Салехарде и Лабытнанги", - говорится в сообщении.
Власти уточняют, что синхронизация позволяет комплексно развивать дорожную инфраструктуру и исключать ситуации, когда улицу, приведенную в нормативное состояние, требуется заново ремонтировать из-за необходимости замены коммунальных сетей. Кроме того, это позволяет экономить время, финансы, затраты труда.
В Лабытнанги такой формат ремонтных работ применяется с лета 2020 года. Так, за два года практически полностью приведена в порядок улица Школьная. Работы проходили на трех участках: в границах улиц Магистральная – Обская, Обская – Первомайская, Дзержинского – 40 лет Победы. На этих участках удалось синхронизировать работу подрядчика с планами ресурсоснабжающей организации ОАО "Тепло-Энергетик", проводившей работы по замене труб тепловодоснабжения и водоотведения. В Лабытнанги таким образом обустроили два километра дорог, 0,83 километра сетей.
В прошлом году подход апробировали в Салехарде. Параллельно с проведением дорожных работ на улице Маяковского коммунальщики проложили самотечную канализацию. Работы велись совместно с ресурсоснабжающей организации АО "Салехардэнерго". Всего на улице Маяковского отремонтировано 1,8 километра дорожного полотна и построено 1,3 километра сетей водоотведения.
"Дороги – один из ключевых приоритетов работы губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. В реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" Ямал участвует третий год. В 2021 году в рамках нацпроекта приведено в порядок около 40 километров региональных дорог и порядка девяти километров муниципальной сети Салехарда и Лабытнанги", - отмечается в сообщении.