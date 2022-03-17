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Дороги и коммуникации в городах ЯНАО ремонтируют синхронно, заявили власти - РИА Новости, 17.03.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220317/remont-1778697222.html
Дороги и коммуникации в городах ЯНАО ремонтируют синхронно, заявили власти
Дороги и коммуникации в городах ЯНАО ремонтируют синхронно, заявили власти - РИА Новости, 17.03.2022
Дороги и коммуникации в городах ЯНАО ремонтируют синхронно, заявили власти
Дороги и коммуникации в городах Салехард и Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ремонтируют синхронно, что позволяет синхронизировать дорожные... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:46
2022-03-17T16:46
ямало-ненецкий автономный округ
общество
дзержинский
ямал
салехард
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Дороги и коммуникации в городах Салехард и Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ремонтируют синхронно, что позволяет синхронизировать дорожные работы с ремонтом линейных объектов ресурсоснабжающих организаций, сообщает пресс-служба главы региона."На Ямале при реализации мероприятий нацпроекта "Безопасные качественные дороги" применяется комплексный подход. Это позволяет синхронизировать дорожные работы с ремонтом линейных объектов ресурсоснабжающих организаций. Работы в таком формате выполнят в Салехарде и Лабытнанги", - говорится в сообщении.Власти уточняют, что синхронизация позволяет комплексно развивать дорожную инфраструктуру и исключать ситуации, когда улицу, приведенную в нормативное состояние, требуется заново ремонтировать из-за необходимости замены коммунальных сетей. Кроме того, это позволяет экономить время, финансы, затраты труда.В Лабытнанги такой формат ремонтных работ применяется с лета 2020 года. Так, за два года практически полностью приведена в порядок улица Школьная. Работы проходили на трех участках: в границах улиц Магистральная – Обская, Обская – Первомайская, Дзержинского – 40 лет Победы. На этих участках удалось синхронизировать работу подрядчика с планами ресурсоснабжающей организации ОАО "Тепло-Энергетик", проводившей работы по замене труб тепловодоснабжения и водоотведения. В Лабытнанги таким образом обустроили два километра дорог, 0,83 километра сетей.В прошлом году подход апробировали в Салехарде. Параллельно с проведением дорожных работ на улице Маяковского коммунальщики проложили самотечную канализацию. Работы велись совместно с ресурсоснабжающей организации АО "Салехардэнерго". Всего на улице Маяковского отремонтировано 1,8 километра дорожного полотна и построено 1,3 километра сетей водоотведения."Дороги – один из ключевых приоритетов работы губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. В реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" Ямал участвует третий год. В 2021 году в рамках нацпроекта приведено в порядок около 40 километров региональных дорог и порядка девяти километров муниципальной сети Салехарда и Лабытнанги", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220311/arktika-1777708246.html
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дзержинский
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общество, дзержинский, ямал, салехард, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
16:46 17.03.2022
 
Дороги и коммуникации в городах ЯНАО ремонтируют синхронно, заявили власти

Власти ЯНАО заявили, что дороги и коммуникации в ямальских городах ремонтируют синхронно

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроведение работ
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Дороги и коммуникации в городах Салехард и Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ремонтируют синхронно, что позволяет синхронизировать дорожные работы с ремонтом линейных объектов ресурсоснабжающих организаций, сообщает пресс-служба главы региона.
"На Ямале при реализации мероприятий нацпроекта "Безопасные качественные дороги" применяется комплексный подход. Это позволяет синхронизировать дорожные работы с ремонтом линейных объектов ресурсоснабжающих организаций. Работы в таком формате выполнят в Салехарде и Лабытнанги", - говорится в сообщении.
Салехард - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 17:11Ямало-Ненецкий автономный округ
Шесть практик городской среды из ЯНАО вошли в число лучших в Арктике
Власти уточняют, что синхронизация позволяет комплексно развивать дорожную инфраструктуру и исключать ситуации, когда улицу, приведенную в нормативное состояние, требуется заново ремонтировать из-за необходимости замены коммунальных сетей. Кроме того, это позволяет экономить время, финансы, затраты труда.
В Лабытнанги такой формат ремонтных работ применяется с лета 2020 года. Так, за два года практически полностью приведена в порядок улица Школьная. Работы проходили на трех участках: в границах улиц Магистральная – Обская, Обская – Первомайская, Дзержинского – 40 лет Победы. На этих участках удалось синхронизировать работу подрядчика с планами ресурсоснабжающей организации ОАО "Тепло-Энергетик", проводившей работы по замене труб тепловодоснабжения и водоотведения. В Лабытнанги таким образом обустроили два километра дорог, 0,83 километра сетей.
В прошлом году подход апробировали в Салехарде. Параллельно с проведением дорожных работ на улице Маяковского коммунальщики проложили самотечную канализацию. Работы велись совместно с ресурсоснабжающей организации АО "Салехардэнерго". Всего на улице Маяковского отремонтировано 1,8 километра дорожного полотна и построено 1,3 километра сетей водоотведения.
"Дороги – один из ключевых приоритетов работы губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. В реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" Ямал участвует третий год. В 2021 году в рамках нацпроекта приведено в порядок около 40 километров региональных дорог и порядка девяти километров муниципальной сети Салехарда и Лабытнанги", - отмечается в сообщении.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 13:39Ямало-Ненецкий автономный округ
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Ямало-Ненецкий автономный округОбществоДзержинскийЯмалСалехардЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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