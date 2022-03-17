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МИД: Россия надеется на сохранение нормальных отношений Индии и Пакистана - РИА Новости, 17.03.2022
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МИД: Россия надеется на сохранение нормальных отношений Индии и Пакистана
МИД: Россия надеется на сохранение нормальных отношений Индии и Пакистана - РИА Новости, 17.03.2022
МИД: Россия надеется на сохранение нормальных отношений Индии и Пакистана
Россия следит за ситуацией с попаданием ракеты Индии на территорию Пакистана, надеется, что инцидент не приведет к осложнению отношений двух стран, заявила на... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:33
2022-03-17T13:43
в мире
индия
пакистан
исламабад
министерство обороны индии
мид индии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия следит за ситуацией с попаданием ракеты Индии на территорию Пакистана, надеется, что инцидент не приведет к осложнению отношений двух стран, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее минобороны Индии сообщило, что 9 марта в ходе планового технического обслуживания из-за технической неисправности была запущена ракета, которая упала на территории Пакистана. В свою очередь Исламабад вызвал временного поверенного в делах Индии и выразил ему решительный протест в связи с неспровоцированным нарушением воздушного пространства страны, а позднее потребовал совместного расследования инцидента.Отвечая на просьбу прокомментировать этот инцидент, Захарова сказала: "Мы, естественно, следим за этой ситуацией также"."Мы видели и зафиксировали заявление МИД Индии о том, что запуск ракеты произошел вследствие технического сбоя. Это официальная позиция страны. Мы выражаем искреннюю надежду на то, что этот инцидент не приведет к осложнению отношений между двумя странами", - добавила дипломат.
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в мире, индия, пакистан, исламабад, министерство обороны индии, мид индии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
13:33 17.03.2022 (обновлено: 13:43 17.03.2022)
 
МИД: Россия надеется на сохранение нормальных отношений Индии и Пакистана

Захарова: Россия следит за ситуацией с попаданием индийской ракеты на территорию Пакистана

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия следит за ситуацией с попаданием ракеты Индии на территорию Пакистана, надеется, что инцидент не приведет к осложнению отношений двух стран, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее минобороны Индии сообщило, что 9 марта в ходе планового технического обслуживания из-за технической неисправности была запущена ракета, которая упала на территории Пакистана. В свою очередь Исламабад вызвал временного поверенного в делах Индии и выразил ему решительный протест в связи с неспровоцированным нарушением воздушного пространства страны, а позднее потребовал совместного расследования инцидента.
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Отвечая на просьбу прокомментировать этот инцидент, Захарова сказала: "Мы, естественно, следим за этой ситуацией также".
"Мы видели и зафиксировали заявление МИД Индии о том, что запуск ракеты произошел вследствие технического сбоя. Это официальная позиция страны. Мы выражаем искреннюю надежду на то, что этот инцидент не приведет к осложнению отношений между двумя странами", - добавила дипломат.
 
В миреИндияПакистанИсламабадМинистерство обороны ИндииМИД ИндииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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