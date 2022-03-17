13:33 17.03.2022 (обновлено: 13:43 17.03.2022)
МИД: Россия надеется на сохранение нормальных отношений Индии и Пакистана
Захарова: Россия следит за ситуацией с попаданием индийской ракеты на территорию Пакистана
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия следит за ситуацией с попаданием ракеты Индии на территорию Пакистана, надеется, что инцидент не приведет к осложнению отношений двух стран, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее минобороны Индии сообщило, что 9 марта в ходе планового технического обслуживания из-за технической неисправности была запущена ракета, которая упала на территории Пакистана. В свою очередь Исламабад вызвал временного поверенного в делах Индии и выразил ему решительный протест в связи с неспровоцированным нарушением воздушного пространства страны, а позднее потребовал совместного расследования инцидента.
11 марта, 16:14Индия сообщила о случайном пуске ракеты в сторону Пакистана
Отвечая на просьбу прокомментировать этот инцидент, Захарова сказала: "Мы, естественно, следим за этой ситуацией также".
"Мы видели и зафиксировали заявление МИД Индии о том, что запуск ракеты произошел вследствие технического сбоя. Это официальная позиция страны. Мы выражаем искреннюю надежду на то, что этот инцидент не приведет к осложнению отношений между двумя странами", - добавила дипломат.