https://ria.ru/20220317/raketa-1778652187.html

МИД: Россия надеется на сохранение нормальных отношений Индии и Пакистана

МИД: Россия надеется на сохранение нормальных отношений Индии и Пакистана - РИА Новости, 17.03.2022

МИД: Россия надеется на сохранение нормальных отношений Индии и Пакистана

Россия следит за ситуацией с попаданием ракеты Индии на территорию Пакистана, надеется, что инцидент не приведет к осложнению отношений двух стран, заявила на... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:33

2022-03-17T13:33

2022-03-17T13:43

в мире

индия

пакистан

исламабад

министерство обороны индии

мид индии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия следит за ситуацией с попаданием ракеты Индии на территорию Пакистана, надеется, что инцидент не приведет к осложнению отношений двух стран, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее минобороны Индии сообщило, что 9 марта в ходе планового технического обслуживания из-за технической неисправности была запущена ракета, которая упала на территории Пакистана. В свою очередь Исламабад вызвал временного поверенного в делах Индии и выразил ему решительный протест в связи с неспровоцированным нарушением воздушного пространства страны, а позднее потребовал совместного расследования инцидента.Отвечая на просьбу прокомментировать этот инцидент, Захарова сказала: "Мы, естественно, следим за этой ситуацией также"."Мы видели и зафиксировали заявление МИД Индии о том, что запуск ракеты произошел вследствие технического сбоя. Это официальная позиция страны. Мы выражаем искреннюю надежду на то, что этот инцидент не приведет к осложнению отношений между двумя странами", - добавила дипломат.

https://ria.ru/20220311/raketa-1777690667.html

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пакистан

исламабад

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индия, пакистан, исламабад, министерство обороны индии, мид индии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова