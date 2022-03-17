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Бывшие узники тайной тюрьмы "Айдара" дали показания следователям МГБ ЛНР - РИА Новости, 17.03.2022
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Бывшие узники тайной тюрьмы "Айдара" дали показания следователям МГБ ЛНР
Бывшие узники тайной тюрьмы "Айдара" дали показания следователям МГБ ЛНР - РИА Новости, 17.03.2022
Бывшие узники тайной тюрьмы "Айдара" дали показания следователям МГБ ЛНР
Бывшие заключенные нелегальной тюрьмы батальона "Айдар" в селе Половинкино (ЛНР) впервые посетили места своих заключений и смогли дать показания МГБ ЛНР,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:09
2022-03-17T10:23
в мире
ситуация в днр и лнр
луганск
луганская народная республика
счастье (город)
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ПОЛОВИНКИНО (ЛНР), 17 мар - РИА Новости. Бывшие заключенные нелегальной тюрьмы батальона "Айдар" в селе Половинкино (ЛНР) впервые посетили места своих заключений и смогли дать показания МГБ ЛНР, передаёт корреспондент РИА Новости.База батальона "Айдар" с тайной тюрьмой располагалась на площадях бывшего колбасного завода около села Половинкино. Боевики специально выбрали базу, находящуюся за пределами деревни - подальше от посторонних глаз.В коптильне этого цеха была устроена тюрьма для ополченцев ЛНР и сочувствующих. По свидетельству местных, в тюрьму также попадали случайные люди, а также бизнесмены, у которых айдаровцы вымогали деньги.Одним из случайных заключённых в июне 2014 года стал Дмитрий Курляндский, простой автомеханик из деревни Георгиевка в окрестностях Луганска."Мой сосед попал под обстрел, получил ранения. Я повёз его в больницу. По дороге наткнулись на блокпост "Айдара", - рассказал РИА Новости Курляндский.Боевики заподозрили причастность Курляндского и его товарища к ополчению - Дмитрия на три недели посадили в тюрьму в Половинкино."Нас часто били. У одного ополченца видел на груди слово "сепар", вырезанное ножом", - вспоминает Курляндский.Ещё больше досталось Ивану Маслову, который действительно был в ополчении. Со своим командиром они попали в плен в районе города Счастье. Их привезли в Половинкино, бросили в камеру, где не было даже матрасов."Спали на золе, которая осталась от коптилен", - отметил Маслов.В туалет приходилось ходить здесь же, в камере."Выроешь ямку, как котик - и вперёд", - говорит бывший пленный. О том, чтобы обработать раны или сходить в душ, не было и речи.Ополченцев часто выводили в пыточную комнату, которую сами надзиратели называли "процедурной"."Спрашивали, где ваши россияне, где ваши чеченцы, где танки и почем я продал Украину. А я ее не продавал, я встал [воевать] за свою родину", - рассказал Маслов.Через две недели истязаний товарища Маслова попросту отравили - обычно им давали один солдатский котелок на двоих, а тут впервые дали еду раздельно."Утром нас покормили, а днём командиру стало плохо - бредил, начались галлюцинации, и умер", - сказал Маслов. Почему было принято такое решение, он так и не понял. А главное - до сих пор неизвестно, где захоронен покойный."Мы ищем в окрестностях Половинкино кладбище, где были захоронены жертвы "Айдара", а также продолжаем собирать свидетельские показания и расследовать военные преступления батальона", - рассказал РИА Новости следователь МГБ ЛНР.
https://radiosputnik.ria.ru/20220313/aydar-1777909312.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганск, луганская народная республика, счастье (город)
10:09 17.03.2022 (обновлено: 10:23 17.03.2022)
 
Бывшие узники тайной тюрьмы "Айдара" дали показания следователям МГБ ЛНР

Бывшие узники тайной тюрьмы "Айдара" рассказали МГБ ЛНР о зверствах боевиков нацбата

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар"
Военнослужащий народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар"
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ПОЛОВИНКИНО (ЛНР), 17 мар - РИА Новости. Бывшие заключенные нелегальной тюрьмы батальона "Айдар" в селе Половинкино (ЛНР) впервые посетили места своих заключений и смогли дать показания МГБ ЛНР, передаёт корреспондент РИА Новости.
База батальона "Айдар" с тайной тюрьмой располагалась на площадях бывшего колбасного завода около села Половинкино. Боевики специально выбрали базу, находящуюся за пределами деревни - подальше от посторонних глаз.
Военнослужащие народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
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В коптильне этого цеха была устроена тюрьма для ополченцев ЛНР и сочувствующих. По свидетельству местных, в тюрьму также попадали случайные люди, а также бизнесмены, у которых айдаровцы вымогали деньги.
Одним из случайных заключённых в июне 2014 года стал Дмитрий Курляндский, простой автомеханик из деревни Георгиевка в окрестностях Луганска.
"Мой сосед попал под обстрел, получил ранения. Я повёз его в больницу. По дороге наткнулись на блокпост "Айдара", - рассказал РИА Новости Курляндский.
Боевики заподозрили причастность Курляндского и его товарища к ополчению - Дмитрия на три недели посадили в тюрьму в Половинкино.
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"Нас часто били. У одного ополченца видел на груди слово "сепар", вырезанное ножом", - вспоминает Курляндский.
Ещё больше досталось Ивану Маслову, который действительно был в ополчении. Со своим командиром они попали в плен в районе города Счастье. Их привезли в Половинкино, бросили в камеру, где не было даже матрасов.
"Спали на золе, которая осталась от коптилен", - отметил Маслов.
В туалет приходилось ходить здесь же, в камере.
"Выроешь ямку, как котик - и вперёд", - говорит бывший пленный. О том, чтобы обработать раны или сходить в душ, не было и речи.
Ополченцев часто выводили в пыточную комнату, которую сами надзиратели называли "процедурной".
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"Спрашивали, где ваши россияне, где ваши чеченцы, где танки и почем я продал Украину. А я ее не продавал, я встал [воевать] за свою родину", - рассказал Маслов.
Через две недели истязаний товарища Маслова попросту отравили - обычно им давали один солдатский котелок на двоих, а тут впервые дали еду раздельно.
"Утром нас покормили, а днём командиру стало плохо - бредил, начались галлюцинации, и умер", - сказал Маслов. Почему было принято такое решение, он так и не понял. А главное - до сих пор неизвестно, где захоронен покойный.
"Мы ищем в окрестностях Половинкино кладбище, где были захоронены жертвы "Айдара", а также продолжаем собирать свидетельские показания и расследовать военные преступления батальона", - рассказал РИА Новости следователь МГБ ЛНР.
Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района в ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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