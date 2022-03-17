https://ria.ru/20220317/pvo-1778656183.html

Британия развернет в Польше систему ПВО Sky Sabre

Британия развернет в Польше систему ПВО Sky Sabre - РИА Новости, 17.03.2022

Британия развернет в Польше систему ПВО Sky Sabre

Великобритания развернет в Польше систему ПВО Sky Sabre и 100 военных, заявил британский министр обороны Бен Уоллес. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:48

2022-03-17T13:48

2022-03-17T14:02

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ВАРШАВА, 17 мар – РИА Новости. Великобритания развернет в Польше систему ПВО Sky Sabre и 100 военных, заявил британский министр обороны Бен Уоллес."Мы размещаем в Польше систему средней дальности Sky Sabre и дополнительно 100 солдат, чтобы поддержать Польшу и гарантировать безопасность польского воздушного пространства", - сказал Уоллес после встречи со своим польским коллегой Мариушем Блащаком в Варшаве.Британский министр уточнил, что Sky Sabre - "это самая современная система средней дальности, которая может попасть в цель размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука". "Эту систему мы с Польшей будем вместе развивать в будущем", - добавил он.Британская армия приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre в конце 2021 года. Новая система ПВО пришла на замену ракетам Rapier, которые использовались с 1970-х годов. По имеющимся данным, Sky Sabre может управлять полетом 24 ракет одновременно, которые способны уничтожать истребители, дроны и бомбы с лазерным наведением.

https://ria.ru/20220316/starstreak-1778568851.html

https://ria.ru/20220317/nato-1778653471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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