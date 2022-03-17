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Британия развернет в Польше систему ПВО Sky Sabre - РИА Новости, 17.03.2022
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Британия развернет в Польше систему ПВО Sky Sabre
Британия развернет в Польше систему ПВО Sky Sabre - РИА Новости, 17.03.2022
Британия развернет в Польше систему ПВО Sky Sabre
Великобритания развернет в Польше систему ПВО Sky Sabre и 100 военных, заявил британский министр обороны Бен Уоллес. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:48
2022-03-17T14:02
в мире
мариуш блащак
польша
варшава
великобритания
оружие
пво
минобороны великобритании
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ВАРШАВА, 17 мар – РИА Новости. Великобритания развернет в Польше систему ПВО Sky Sabre и 100 военных, заявил британский министр обороны Бен Уоллес."Мы размещаем в Польше систему средней дальности Sky Sabre и дополнительно 100 солдат, чтобы поддержать Польшу и гарантировать безопасность польского воздушного пространства", - сказал Уоллес после встречи со своим польским коллегой Мариушем Блащаком в Варшаве.Британский министр уточнил, что Sky Sabre - "это самая современная система средней дальности, которая может попасть в цель размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука". "Эту систему мы с Польшей будем вместе развивать в будущем", - добавил он.Британская армия приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre в конце 2021 года. Новая система ПВО пришла на замену ракетам Rapier, которые использовались с 1970-х годов. По имеющимся данным, Sky Sabre может управлять полетом 24 ракет одновременно, которые способны уничтожать истребители, дроны и бомбы с лазерным наведением.
https://ria.ru/20220316/starstreak-1778568851.html
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в мире, мариуш блащак, польша, варшава, великобритания, оружие, пво, минобороны великобритании, бен уоллес
13:48 17.03.2022 (обновлено: 14:02 17.03.2022)
 
Британия развернет в Польше систему ПВО Sky Sabre

Великобритания развернет в Польше систему ПВО Sky Sabre и сто военных

© AFP 2022 / Adrian DennisРакетная система Sky Sabre и ракетная система "Рапира" в казармах Бейкер, Великобритания
Ракетная система Sky Sabre и ракетная система Рапира в казармах Бейкер, Великобритания - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AFP 2022 / Adrian Dennis
Ракетная система Sky Sabre и ракетная система "Рапира" в казармах Бейкер, Великобритания
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 мар – РИА Новости. Великобритания развернет в Польше систему ПВО Sky Sabre и 100 военных, заявил британский министр обороны Бен Уоллес.
"Мы размещаем в Польше систему средней дальности Sky Sabre и дополнительно 100 солдат, чтобы поддержать Польшу и гарантировать безопасность польского воздушного пространства", - сказал Уоллес после встречи со своим польским коллегой Мариушем Блащаком в Варшаве.
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Британский министр уточнил, что Sky Sabre - "это самая современная система средней дальности, которая может попасть в цель размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука". "Эту систему мы с Польшей будем вместе развивать в будущем", - добавил он.
Британская армия приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre в конце 2021 года. Новая система ПВО пришла на замену ракетам Rapier, которые использовались с 1970-х годов. По имеющимся данным, Sky Sabre может управлять полетом 24 ракет одновременно, которые способны уничтожать истребители, дроны и бомбы с лазерным наведением.
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В миреМариуш БлащакПольшаВаршаваВеликобританияОружиеПВОМинобороны ВеликобританииБен Уоллес
 
 
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