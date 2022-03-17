Рейтинг@Mail.ru
ДНР проверяет выезжающих из Мариуполя мужчин на признаки участия в боях - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/proverka-1778581535.html
ДНР проверяет выезжающих из Мариуполя мужчин на признаки участия в боях
ДНР проверяет выезжающих из Мариуполя мужчин на признаки участия в боях - РИА Новости, 17.03.2022
ДНР проверяет выезжающих из Мариуполя мужчин на признаки участия в боях
Подразделения Донецкой народной республики проверяют выезжающих из Мариуполя мужчин на наличие признаков участия в боевых действиях, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T06:21
2022-03-17T15:03
в мире
михаил мизинцев
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778603700_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b734a4c079c1a375e347e34397f27969.jpg
МАРИУПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Подразделения Донецкой народной республики проверяют выезжающих из Мариуполя мужчин на наличие признаков участия в боевых действиях, передает корреспондент РИА Новости.У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым сейчас эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин, в частности, на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции. Также их проверяют на наличие татуировок, определяющих принадлежность к вооруженным силам Украины или националистическим батальонам.Ранее в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что практически все эвакуируемые жители Мариуполя отказались ехать на подконтрольные Киеву территории.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/spetsnazovtsy-1778576444.html
https://ria.ru/20220316/spetsoperatsiya-1778571300.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
киев
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры из Мариуполя: досмотр людей, выезжающих по "зеленому коридору"
Проезд из Мариуполя по "зеленому коридору", досмотр на пункте пропуска
2022-03-17T06:21
true
PT0M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778603700_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b566a9e35e7e18dc80ee4862678dbfa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, михаил мизинцев, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, киев, мариуполь
06:21 17.03.2022 (обновлено: 15:03 17.03.2022)
 
ДНР проверяет выезжающих из Мариуполя мужчин на признаки участия в боях

Военные ДНР проверяют выезжающих из Мариуполя мужчин на признаки участия в боях

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Подразделения Донецкой народной республики проверяют выезжающих из Мариуполя мужчин на наличие признаков участия в боевых действиях, передает корреспондент РИА Новости.
У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым сейчас эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин, в частности, на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции. Также их проверяют на наличие татуировок, определяющих принадлежность к вооруженным силам Украины или националистическим батальонам.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
01:52
Российские силы спасли спецназовцев в районе Мариуполя, сообщил Кадыров
Ранее в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что практически все эвакуируемые жители Мариуполя отказались ехать на подконтрольные Киеву территории.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Бронетранспортер Народной милиции ДНР в селе Гнутово - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 23:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
День 21-й: эвакуация из Мариуполя, Россия и Украина пытаются договориться
 
В миреМихаил МизинцевВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФУкраинаКиевМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала