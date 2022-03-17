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ДНР проверяет выезжающих из Мариуполя мужчин на признаки участия в боях

ДНР проверяет выезжающих из Мариуполя мужчин на признаки участия в боях - РИА Новости, 17.03.2022

ДНР проверяет выезжающих из Мариуполя мужчин на признаки участия в боях

Подразделения Донецкой народной республики проверяют выезжающих из Мариуполя мужчин на наличие признаков участия в боевых действиях, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T06:21

2022-03-17T06:21

2022-03-17T15:03

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владимир путин

донецкая народная республика

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МАРИУПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Подразделения Донецкой народной республики проверяют выезжающих из Мариуполя мужчин на наличие признаков участия в боевых действиях, передает корреспондент РИА Новости.У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым сейчас эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин, в частности, на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции. Также их проверяют на наличие татуировок, определяющих принадлежность к вооруженным силам Украины или националистическим батальонам.Ранее в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что практически все эвакуируемые жители Мариуполя отказались ехать на подконтрольные Киеву территории.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/spetsnazovtsy-1778576444.html

https://ria.ru/20220316/spetsoperatsiya-1778571300.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

киев

мариуполь

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Кадры из Мариуполя: досмотр людей, выезжающих по "зеленому коридору" Проезд из Мариуполя по "зеленому коридору", досмотр на пункте пропуска 2022-03-17T06:21 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, михаил мизинцев, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, киев, мариуполь