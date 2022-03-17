18:06 17.03.2022 (обновлено: 18:33 17.03.2022)
Роскосмос задействует "Протон-М" в другой миссии после отмены ExoMars
"Роскосмос" задействует ракету "Протон-М" в другой миссии после отмены ExoMars
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкУстановка в вертикальное положение ракеты-носителя "Протон-М"
Установка в вертикальное положение ракеты-носителя "Протон-М"
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ракета "Протон-М" после отмены проекта ExoMars-2022 все равно отправится на Байконур по плану и будет задействована в другой миссии, но уже по российской программе, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Роскосмоса".
"Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок "Бриз-М", предназначавшиеся для запуска миссии "Экзомарс" 2022 года будут отправлены на космодром Байконур в планируемые сроки", - говорится в сообщении.
"В дальнейшем эти средства выведения будут использованы для другой пусковой кампании, для выведения полезной нагрузки в интересах Российской Федерации, с выполнением программы адаптации под полезную нагрузку непосредственно на космодроме", - отметили в госкорпорации.
Ранее правящий совет Европейского космического агентства счел невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть её подготовка и затянется на несколько лет.
Ранее гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко сообщал, что ракета "Протон-М" для запуска российско-европейской миссии ExoMars-2022 изготовлена и прошла полный цикл подготовки. По словам гендиректора предприятия, железнодорожный состав с еще одной такой ракетой для дальнейших пусков по программе с Байконура в 2022 году должен был отправиться на космодром в начале марта.
Позднее Европейское космическое агентство заявило, что будет полностью выполнять санкционные меры против России. В частности, отмечалось, что запуск российско-европейской миссии ExoMars в 2022 году маловероятен. Рогозин, комментируя это решение, заявил, что ЕКА "назло русской бабушке решило отморозить себе уши".
Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars изначально планировался в 2018 году. Затем он был перенесен на 2020 год, а после, из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). К Красной планете должна была отправиться российская посадочная платформа "Казачок" с установленным на ней европейским марсоходом Rosalind Franklin.
Запуск российской платформы с европейским марсоходом должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.