https://ria.ru/20220317/proizvodstvo-1778716005.html
В Тверской области будут производить машины для нефтегазовой промышленности
В Тверской области будут производить машины для нефтегазовой промышленности - РИА Новости, 17.03.2022
В Тверской области будут производить машины для нефтегазовой промышленности
В Тверской области запустят производство машин собственной разработки для нефтегазовой промышленности, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T18:14
2022-03-17T18:14
2022-03-17T18:14
тверская область
тверская область
игорь руденя
технологии
экономика
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ТВЕРЬ, 17 мар – РИА Новости. В Тверской области запустят производство машин собственной разработки для нефтегазовой промышленности, сообщает пресс-служба регионального правительства.Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил заем для реализации инвестиционного проекта в Тверской области, в соответствии с которым ООО "Промышленные технологии" (город Бежецк Тверской области) по программе "Приоритетные проекты" модернизирует завод по производству машин для нефтегазовой промышленности.Компания "Промышленные технологии" будет выпускать агрегаты собственной разработки под брендом "Бежецк" для капитального ремонта нефтяных и газовых скважин, а также мобильные буровые установки.Общий бюджет проекта составит 749 миллионов рублей, из которых 545 миллионов рублей – льготный заем ФРП.Реализация проекта способствует импортозамещению в отрасли тяжелого машиностроения.Бежецкое предприятие намерено ежегодно выпускать не менее 40-50 единиц продукции. В ходе реализации проекта будут созданы 250 новых рабочих мест. На полную мощность завод планирует выйти в конце 2022 года – начале 2023-го.Как считает губернатор региона Игорь Руденя, главная задача – предоставление условий для развития бизнеса, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места.
https://ria.ru/20220315/infrastruktura-1778314444.html
тверская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя, технологии, экономика
ТВЕРЬ, 17 мар – РИА Новости. В Тверской области запустят производство машин собственной разработки для нефтегазовой промышленности, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил заем для реализации инвестиционного проекта в Тверской области
, в соответствии с которым ООО "Промышленные технологии" (город Бежецк Тверской области) по программе "Приоритетные проекты" модернизирует завод по производству машин для нефтегазовой промышленности.
Компания "Промышленные технологии" будет выпускать агрегаты собственной разработки под брендом "Бежецк" для капитального ремонта нефтяных и газовых скважин, а также мобильные буровые установки.
Общий бюджет проекта составит 749 миллионов рублей, из которых 545 миллионов рублей – льготный заем ФРП.
Реализация проекта способствует импортозамещению в отрасли тяжелого машиностроения.
Бежецкое предприятие намерено ежегодно выпускать не менее 40-50 единиц продукции. В ходе реализации проекта будут созданы 250 новых рабочих мест. На полную мощность завод планирует выйти в конце 2022 года – начале 2023-го.
Как считает губернатор региона Игорь Руденя
, главная задача – предоставление условий для развития бизнеса, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места.