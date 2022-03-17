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Бездомные животные: приюты как выход из безвыходной ситуации

Бездомные животные: приюты как выход из безвыходной ситуации - РИА Новости, 18.03.2022

Бездомные животные: приюты как выход из безвыходной ситуации

В одном из муниципальных собачьих приютов Москвы только за последнее время произошло три инцидента: хозяева бросили свою породистую собаку у ворот и уехали,... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-17T19:58

2022-03-17T19:58

2022-03-18T13:15

общество

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В одном из муниципальных собачьих приютов Москвы только за последнее время произошло три инцидента: хозяева бросили свою породистую собаку у ворот и уехали, лишь потому что их питомец больше не способен на вязку из-за ряда заболеваний. Что движет хозяевами, когда они бросают своих четвероногих друзей и как приюты помогают собакам выживать, рассказывают волонтеры."На моих глазах три раза случалось такое, что люди приезжают в темное время суток, скидывают животное возле приюта и уезжают. Какой хороший хозяин так сделает? Я сомневаюсь, что у таких людей есть какие-то моральные качества, раз они могут поступить так со своим питомцем. Чаще всего подкидывают больных собак, которые уже не могут продолжать род, следовательно зарабатывать на щенках уже не получится. Таких малышей волонтеры забирают домой, либо передают в команду по породам", – рассказывает волонтер муниципального приюта Москвы Анна."В нашем доме собака жила уже семь лет, она стала полноценным членом семьи, но с появлением сестренки все изменилось. Оказалось, что у нее аллергия на шерсть. Мы с мамой стали думать, как решить проблему. Стали искать среди родственников и друзей тех, кто хотел бы забрать собаку к себе, но все отказывались. Мы решили прибегнуть к помощи собачьего приюта, тогда он очень выручил нас. Хотя было очень грустно расставаться с нашим другом, но зато сейчас мы знаем, что наш питомец оказался в хороших руках", – поделилась хозяйка собаки Шаура Хасанова.Приюты созданы как раз для того, чтобы каждый человек, который хочет взять собаку к себе домой, смог присмотреть для себя потенциального питомца. Понять, подходите ли вы друг другу. "Собака может не принять человека или, например, человеку будет некомфортно в обществе собаки. Такие вещи нужно отслеживать заранее, чтобы потом не отправить питомца обратно в приют или, что еще хуже, на улицу", – поделилась Елена, работник зеленоградского приюта.Занятия с волонтерами делают животных более спокойными, контактными, способными обитать в социуме. Таких собак забирают в первую очередь. "Волонтерская работа не оплачивается. Это сугубо добровольное решение каждого человека. У нас в приюте есть волонтеры, которые приезжают единожды, а есть кураторы – это постоянные волонтеры, у которых есть свои вольеры, свои собаки о которых они заботятся. Задача куратора заключается в том, чтобы следить за состоянием животных, выгуливать их, если понадобится, забирать под присмотр домой", – поделилась волонтер Анна.В минувшем году зоозащитники насчитали 461 приют в 79 регионах страны. Из них 190 принадлежат общественным организациям, они функционируют в 39 субъектах. Частных приютов насчитывается 157 в 36 субъектах. Муниципальных приютов – 81, они работают в 29 регионах. Помимо этого создано 17 пунктов временного содержания животных. Зоозащитники подсчитали также, сколько всего в России бродячих собак. По оценкам ассоциации, в стране в апреле 2021 года насчитывалось 660,7 тысячи безнадзорных псов (без учета Москвы). Больше всего – 151,2 тысячи – в Центральном федеральном округе (без учета Москвы), следует из статистики ассоциации "Благополучие животных", которую приводит сайт "Ветеринария и жизнь"."Чаще всего приюту не хватает медикаментов, потому что самое распространенное заболевание у собак это расстройство желудочно-кишечного тракта. У государства есть определенный лимит по закупке кормов и медикаментов, и не всегда собакам этого хватает, нет возможности давать животным корм премиум-класса, у собак возникают всяческие болезни. Также трудность возникает с кормом для щенков, поэтому его покупают сами волонтеры, либо люди, занимающиеся благотворительностью, приходят на помощь.", – рассказывает волонтер Анна.Законопроект о введении налога на владельцев животных в расчете 1 тысяча рублей за одного питомца в год вносили на рассмотрение Госдумы еще в 2014 году.Депутаты скептически оценивают подобные инициативы. Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией". По его мнению, эта инициатива приведет к тому, что "люди начнут выбрасывать своих домашних животных на улицу"."Бабушка прикинет, что за всех ее 15 кошек начнут брать налог, и выкинет этих кошек даже до его введения", – считает парламентарий."Животные – не игрушки. Это полноценные члены семьи. И решение о таком пополнении семейства нужно принимать с умом, понимать, что, по-хорошему, это четвероногое чудо от тебя никуда не денется", – заключила Елена, работник собачьего приюта.Материал подготовила Диляра Якупова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество