Рейтинг@Mail.ru
В России запустят кредитную программу для системообразующих предприятий - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/predpriyatiya-1778677643.html
В России запустят кредитную программу для системообразующих предприятий
В России запустят кредитную программу для системообразующих предприятий - РИА Новости, 17.03.2022
В России запустят кредитную программу для системообразующих предприятий
Правительство РФ запустит специальную кредитную программу для поддержки системообразующих предприятий, направит на ее реализацию 40 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:28
2022-03-17T15:41
экономика
правительство рф
михаил мишустин
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство РФ запустит специальную кредитную программу для поддержки системообразующих предприятий, направит на ее реализацию 40 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.На заседании кабмина в четверг он отметил, что в текущих условиях важно создать все условия для бесперебойной работы системообразующих организаций, оказавшихся в сложной ситуации."Разработана специальная кредитная программа на пополнение оборотного капитала, это средства, которые компаниям необходимы для основной деятельности. В том числе для закупки сырья и выплаты заработной платы", - сказал Мишустин."На ее реализацию правительство выделит 40 миллиардов рублей. Предприятие сможет получить до 10 миллиардов рублей на 1 год и до 30 миллиардов рублей, если речь идет о группе компаний", - добавил глава кабмина."Механизм льготного субсидирования оборотных средств системообразующих организаций поможет избежать возникновения кассовых разрывов и повысит устойчивость ключевых для российской экономики предприятий", - отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба министерства.
https://ria.ru/20220317/biznes-1778660529.html
https://ria.ru/20220317/biznes-1778662633.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, правительство рф, михаил мишустин, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
15:28 17.03.2022 (обновлено: 15:41 17.03.2022)
 
В России запустят кредитную программу для системообразующих предприятий

На кредитную программу для системообразующих предприятий выделят 40 миллиардов рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Денежные купюры и монеты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство РФ запустит специальную кредитную программу для поддержки системообразующих предприятий, направит на ее реализацию 40 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На заседании кабмина в четверг он отметил, что в текущих условиях важно создать все условия для бесперебойной работы системообразующих организаций, оказавшихся в сложной ситуации.
Докладчик на конференции - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
14:09
Правительство выделит 14 миллиардов рублей на поддержку малого бизнеса
"Разработана специальная кредитная программа на пополнение оборотного капитала, это средства, которые компаниям необходимы для основной деятельности. В том числе для закупки сырья и выплаты заработной платы", - сказал Мишустин.
"На ее реализацию правительство выделит 40 миллиардов рублей. Предприятие сможет получить до 10 миллиардов рублей на 1 год и до 30 миллиардов рублей, если речь идет о группе компаний", - добавил глава кабмина.
"Механизм льготного субсидирования оборотных средств системообразующих организаций поможет избежать возникновения кассовых разрывов и повысит устойчивость ключевых для российской экономики предприятий", - отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
14:24
Правительство поддержит бизнес с кредитами под плавающую ставку
 
ЭкономикаПравительство РФМихаил МишустинДенис МантуровРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала