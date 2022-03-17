https://ria.ru/20220317/predpriyatiya-1778677643.html

В России запустят кредитную программу для системообразующих предприятий

В России запустят кредитную программу для системообразующих предприятий - РИА Новости, 17.03.2022

В России запустят кредитную программу для системообразующих предприятий

Правительство РФ запустит специальную кредитную программу для поддержки системообразующих предприятий, направит на ее реализацию 40 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:28

2022-03-17T15:28

2022-03-17T15:41

экономика

правительство рф

михаил мишустин

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство РФ запустит специальную кредитную программу для поддержки системообразующих предприятий, направит на ее реализацию 40 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.На заседании кабмина в четверг он отметил, что в текущих условиях важно создать все условия для бесперебойной работы системообразующих организаций, оказавшихся в сложной ситуации."Разработана специальная кредитная программа на пополнение оборотного капитала, это средства, которые компаниям необходимы для основной деятельности. В том числе для закупки сырья и выплаты заработной платы", - сказал Мишустин."На ее реализацию правительство выделит 40 миллиардов рублей. Предприятие сможет получить до 10 миллиардов рублей на 1 год и до 30 миллиардов рублей, если речь идет о группе компаний", - добавил глава кабмина."Механизм льготного субсидирования оборотных средств системообразующих организаций поможет избежать возникновения кассовых разрывов и повысит устойчивость ключевых для российской экономики предприятий", - отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба министерства.

https://ria.ru/20220317/biznes-1778660529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, правительство рф, михаил мишустин, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)