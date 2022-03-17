https://ria.ru/20220317/predpriyatiya-1778677643.html
В России запустят кредитную программу для системообразующих предприятий
В России запустят кредитную программу для системообразующих предприятий - РИА Новости, 17.03.2022
В России запустят кредитную программу для системообразующих предприятий
Правительство РФ запустит специальную кредитную программу для поддержки системообразующих предприятий, направит на ее реализацию 40 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:28
2022-03-17T15:28
2022-03-17T15:41
экономика
правительство рф
михаил мишустин
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство РФ запустит специальную кредитную программу для поддержки системообразующих предприятий, направит на ее реализацию 40 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.На заседании кабмина в четверг он отметил, что в текущих условиях важно создать все условия для бесперебойной работы системообразующих организаций, оказавшихся в сложной ситуации."Разработана специальная кредитная программа на пополнение оборотного капитала, это средства, которые компаниям необходимы для основной деятельности. В том числе для закупки сырья и выплаты заработной платы", - сказал Мишустин."На ее реализацию правительство выделит 40 миллиардов рублей. Предприятие сможет получить до 10 миллиардов рублей на 1 год и до 30 миллиардов рублей, если речь идет о группе компаний", - добавил глава кабмина."Механизм льготного субсидирования оборотных средств системообразующих организаций поможет избежать возникновения кассовых разрывов и повысит устойчивость ключевых для российской экономики предприятий", - отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба министерства.
https://ria.ru/20220317/biznes-1778660529.html
https://ria.ru/20220317/biznes-1778662633.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, правительство рф, михаил мишустин, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
15:28 17.03.2022 (обновлено: 15:41 17.03.2022)
В России запустят кредитную программу для системообразующих предприятий
На кредитную программу для системообразующих предприятий выделят 40 миллиардов рублей