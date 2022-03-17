https://ria.ru/20220317/prazdniki-1778740408.html

Священник сравнил праздники святого Патрика и святого Валентина

Священник сравнил праздники святого Патрика и святого Валентина - РИА Новости, 17.03.2022

Священник сравнил праздники святого Патрика и святого Валентина

Русская православная церковь (РПЦ) не поддерживает возлияний в День святого Патрика, несмотря на то, что этот святой почитается и в православии, рассказал РИА... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T20:44

2022-03-17T20:44

2022-03-17T20:44

религия

москва

ирландия

исландия

московская духовная академия

русская православная церковь

день святого патрика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не поддерживает возлияний в День святого Патрика, несмотря на то, что этот святой почитается и в православии, рассказал РИА Новости настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабино, блогер и священник Павел Островский.День святого Патрика (Saint Patrick's Day) ежегодно отмечается в разных странах мира 17 марта."Если что-то делается ради внешнего веселья - повод можно специально не искать, в календаре повод на каждый день можно найти. День святого Патрика, день сантехника, день машиностроителя… При этом сантехники и машиностроители здесь совершенно ни при чем. При чем здесь любовь к веселью и алкоголю? В этом плане церковь это не поддерживает, причем не только в пост. Во всем должна быть определенная умеренность, а уж пьянство - вообще всегда плохо", - сказал он.Ситуацию с Днем святого Патрика Островский сравнил с Днем святого Валентина. "Что касается моды искать мотив к пьянству, веселью и так далее, использования для этого каких-то святых - то здесь как с днем святого Валентина. Был такой священномученик Валентин, человек совершил много подвигов, в честь него решили сделать день всех влюбленных. Теперь вот - День святого Патрика", - считает он.Почитание святых, отметил он, в целом часто бывает стихийным, за редким исключением - например, Николая Чудотворца или Иоанна Златоуста."Сейчас почитают Матрону Московскую, когда-то почитали Паисия Величковского, а сейчас многие даже не знают, что такой святой есть. То же самое касается святого Патрика: был такой замечательный человек, просветил целую страну, как и многие другие - например, просветительница Грузии Нина. Поэтому, если христианин хочет пойти в храм, помолиться - может быть, есть особенное почитание западного святого, - пожалуйста, есть богослужение. У нас почитание совершается в виде богослужения, а не каких-то внешних практик. То, что он западный святой дораскольного периода - это не страшно", - пояснил Павел Островский.Святой Патрик (до рукоположения в дьяконы Мэвин Суккат) - один из наиболее известных и почитаемых католических святых, живший в IV-V веках, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры.Ирландцы начали отмечать День святого Патрика в качестве своеобразного национального праздника еще в X-XI веках, причем не только на территории Ирландии, но и в других европейских странах, где была ирландская диаспора. В начале XVII века этот день был включен в литургический календарь католической церкви. В 1903 году День святого Патрика стал официальным выходным днем в Ирландии.С празднованием Дня святого Патрика связано множество традиций, как христианских, так и народных. К христианским относится ежегодное восхождение паломников на святую гору Croagh Patrick, на которой святой молился и постился 40 дней. К народным - распитие спиртного в пабе, обычай одеваться в зеленое или прикреплять к одежде трилистник.Память святого Патрика совершается в православной церкви 30 марта, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии и священник Антоний Борисов. 9 марта 2017 года синод Русской православной церкви включил его в церковный месяцеслов - поминальный список святых - как святитель Патрикий, просветитель Ирландии.В Москве в День святого Патрика ежегодно проходит Ирландский кинофестиваль Irish Week, а также проводятся спектакли по ирландской драматургии, фестивали, мастер-классы и лекции. В 2022 году, согласно информации на сайте фестиваля, его мероприятия из-за внешних обстоятельств перенесены.

https://ria.ru/20200214/1564670957.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220317/patrik-1775518802.html

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