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В Польше не уверены, что "Северный поток — 2" мертв - РИА Новости, 17.03.2022
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В Польше не уверены, что "Северный поток — 2" мертв
В Польше не уверены, что "Северный поток — 2" мертв - РИА Новости, 17.03.2022
В Польше не уверены, что "Северный поток — 2" мертв
Уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский не уверен в том, что газопровод... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:25
2022-03-17T11:26
экономика
сергей лавров
дмитрий биричевский
виктория нуланд
россия
балтийское море
сша
e.on
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ВАРШАВА, 17 мар – РИА Новости. Уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский не уверен в том, что газопровод "Северный поток 2" окончательно мертв.Западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций из-за Украины. В частности, Германия остановила сертификацию "Северного потока 2". Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в конгрессе выразила мнение, что газопровод "сейчас мертв" и что он вряд ли "когда-либо возродится"."Я не уверен, потому что "Северный поток 2" готов к запуску", - заявил Наимский в эфире радиостанции RMF FM, отвечая на вопрос, окончательно ли мертв проект "Северный поток 2"."Сегодня те, кто продвигает российско-немецкое сотрудничество, к счастью для нас, должны были на какое-то время уйти в тень. Я боюсь, что они могут вернуться. Это реалии российской и немецкой политики. Этого можно опасаться, но мы будем убеждать этого не делать", - сказал он."Северный поток 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.Как заявил ранее в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, стремительный рост цены на газ на европейском рынке стал последствием отказа от "Северного потока 2", Москва жалеет, что проект стал жертвой увязки политики и экономики.Накануне глава немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что выход из проекта газопровода "Северный поток" не обсуждается.А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия надеется, что новые власти ФРГ поймут необходимость отстаивать свои интересы, а не полагаться только на заокеанского партнера. Он добавил, что сдача "Северного потока", "то есть даже обрамленное временным характером этой приостановки, произошла все-таки при новом канцлере".
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россия
балтийское море
сша
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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экономика, сергей лавров, дмитрий биричевский, виктория нуланд, россия, балтийское море, сша, e.on , nord stream 2 ag, газпром, северный поток — 2
11:25 17.03.2022 (обновлено: 11:26 17.03.2022)
 
В Польше не уверены, что "Северный поток — 2" мертв

Представитель правительства Польши Наимский не уверен, что "Северный поток — 2" мертв

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Перейти в фотобанк
Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
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ВАРШАВА, 17 мар – РИА Новости. Уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский не уверен в том, что газопровод "Северный поток 2" окончательно мертв.
Западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций из-за Украины. В частности, Германия остановила сертификацию "Северного потока 2". Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в конгрессе выразила мнение, что газопровод "сейчас мертв" и что он вряд ли "когда-либо возродится".
"Я не уверен, потому что "Северный поток 2" готов к запуску", - заявил Наимский в эфире радиостанции RMF FM, отвечая на вопрос, окончательно ли мертв проект "Северный поток 2".
"Сегодня те, кто продвигает российско-немецкое сотрудничество, к счастью для нас, должны были на какое-то время уйти в тень. Я боюсь, что они могут вернуться. Это реалии российской и немецкой политики. Этого можно опасаться, но мы будем убеждать этого не делать", - сказал он.
"Северный поток 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.
Как заявил ранее в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, стремительный рост цены на газ на европейском рынке стал последствием отказа от "Северного потока 2", Москва жалеет, что проект стал жертвой увязки политики и экономики.
Накануне глава немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что выход из проекта газопровода "Северный поток" не обсуждается.
А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия надеется, что новые власти ФРГ поймут необходимость отстаивать свои интересы, а не полагаться только на заокеанского партнера. Он добавил, что сдача "Северного потока", "то есть даже обрамленное временным характером этой приостановки, произошла все-таки при новом канцлере".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 19:33
Лавров объяснил, как "Северный поток — 2" показал "настоящее место" Европы
 
ЭкономикаСергей ЛавровДмитрий БиричевскийВиктория НуландРоссияБалтийское мореСШАE.ONNord Stream 2 AGГазпромСеверный поток — 2
 
 
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