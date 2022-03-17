https://ria.ru/20220317/pomosch-1778753868.html

Россия доставила на Украину более трех тысяч тонн гуманитарной помощи

Россия доставила на Украину более трех тысяч тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 17.03.2022

Россия доставила на Украину более трех тысяч тонн гуманитарной помощи

Россия уже доставила на Украину почти 3,2 тысячи тонн гуманитарного груза, проведено 385 гуманитарных акций, сообщил в четверг на брифинге начальник... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T23:05

2022-03-17T23:05

2022-03-17T23:05

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия уже доставила на Украину почти 3,2 тысячи тонн гуманитарного груза, проведено 385 гуманитарных акций, сообщил в четверг на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Российской стороной на освобожденных территориях создаются все необходимые условия для беспрепятственного доступа граждан к гуманитарной помощи. Начиная со 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 3 тысячи 175 тонн гуманитарного груза, проведено 385 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.По его словам, за истекшие сутки проведено 36 гуманитарных акций в Киевской, Харьковской, Черниговской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передана 181 тонна продуктов питания, средств гигиены и лекарственных препаратов."Сегодня проводятся 42 гуманитарные акции в Харьковской области и в республиках Донбасса, в ходе которых населению передается 267 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил генерал.В субъектах России продолжают действовать более 9,5 тысяч пунктов временного размещения, где с прибывающими проводится индивидуальная работа, оказывается помощь в решении самых насущных вопросов, отметил Мизинцев. По его словам, на пунктах пропуска размещено достаточное количество автомобильного транспорта, в том числе комфортабельные автобусы, для перевозки беженцев к избранным местам проживания или в пункты временного размещения, где организованы медицинское обеспечение и горячее питание."Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами России, различными общественными организациями, патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора уже подготовлено свыше 19,5 тысяч тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220317/lukashenko-1778672845.html

https://ria.ru/20220317/makron-1778724763.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина