https://ria.ru/20220317/pomosch-1778582801.html

МЧС доставило более двух тысяч тонн помощи жителям Донбасса и Украины

МЧС доставило более двух тысяч тонн помощи жителям Донбасса и Украины - РИА Новости, 17.03.2022

МЧС доставило более двух тысяч тонн помощи жителям Донбасса и Украины

МЧС с начала специальной военной операции доставило более двух тысяч тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины, сообщило ведомство. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T06:53

2022-03-17T06:53

2022-03-17T09:02

владимир путин

вооруженные силы рф

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. МЧС с начала специальной военной операции доставило более двух тысяч тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины, сообщило ведомство.В состав грузов входят продукты и предметы первой необходимости, формируются колонны в Белгородской и Ростовской областях и в Крыму.На пунктах пропуска в Ростовской области продолжают работать два городка жизнеобеспечения МЧС, куда обратились более шести тысяч человек.За 16 марта сотрудники МЧС и волонтеры сопроводили с вокзала Таганрога во Владимирскую область около 400 переселенцев из Донбасса. Всего с начала эвакуации по железной дороге перевезли более 13 тысяч человек в 18 регионов России.Людям оказывают помощь психологи МЧС.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

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украина

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Никита Стома

владимир путин, вооруженные силы рф, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире