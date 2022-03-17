https://ria.ru/20220317/polsha-1778614208.html

Польша не намерена покупать российский газ после 2022 года

Польша не намерена покупать российский газ после 2022 года - РИА Новости, 17.03.2022

Польша не намерена покупать российский газ после 2022 года

Польша не намерена покупать российский газ после 2022 года даже по краткосрочным контрактам, заявил уполномоченный представитель правительства Польши по... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:18

2022-03-17T11:18

2022-03-17T11:18

экономика

польша

россия

совет министров польши

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ВАРШАВА, 17 мар – РИА Новости. Польша не намерена покупать российский газ после 2022 года даже по краткосрочным контрактам, заявил уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции RMF FM.Долгосрочный контракт на поставку в Польшу российского газа заканчивается в конце 2022 года. Польские власти приняли решение его не продлевать"Даже если кому-то могло показаться, что это (поставки по краткосрочным контрактам – ред.) могло бы быть выгодным с точки зрения бизнеса, то в нынешние времена трудно себе это представить", - сказал Наимский.

польша

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-03-17T11:18 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, польша, россия, совет министров польши, видео