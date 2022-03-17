https://ria.ru/20220317/polsha-1778614208.html
Польша не намерена покупать российский газ после 2022 года
Польша не намерена покупать российский газ после 2022 года - РИА Новости, 17.03.2022
Польша не намерена покупать российский газ после 2022 года
Польша не намерена покупать российский газ после 2022 года даже по краткосрочным контрактам, заявил уполномоченный представитель правительства Польши по... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:18
2022-03-17T11:18
2022-03-17T11:18
экономика
польша
россия
совет министров польши
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ВАРШАВА, 17 мар – РИА Новости. Польша не намерена покупать российский газ после 2022 года даже по краткосрочным контрактам, заявил уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции RMF FM.Долгосрочный контракт на поставку в Польшу российского газа заканчивается в конце 2022 года. Польские власти приняли решение его не продлевать"Даже если кому-то могло показаться, что это (поставки по краткосрочным контрактам – ред.) могло бы быть выгодным с точки зрения бизнеса, то в нынешние времена трудно себе это представить", - сказал Наимский.
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Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
2022-03-17T11:18
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экономика, польша, россия, совет министров польши, видео
Польша не намерена покупать российский газ после 2022 года
Польский чиновник Наимский: Варшава не будет покупать российский газ после 2022 года