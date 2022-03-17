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СМИ: Болсонару попросил Путина о помощи в создании атомных подлодок - РИА Новости, 17.03.2022
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СМИ: Болсонару попросил Путина о помощи в создании атомных подлодок
СМИ: Болсонару попросил Путина о помощи в создании атомных подлодок - РИА Новости, 17.03.2022
СМИ: Болсонару попросил Путина о помощи в создании атомных подлодок
Президент Бразилии Жаир Болсонару во время поездки в Москву в середине февраля этого года попросил главу российского государства Владимира Путина о помощи в... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T03:57
2022-03-17T13:18
в мире
бразилия
россия
сша
жаир болсонару
владимир путин
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мар — РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару во время поездки в Москву в середине февраля этого года попросил главу российского государства Владимира Путина о помощи в проекте создания атомной подводной лодки, сообщила газета Folha de São Paulo.Одна из проблем в рамках создания подлодки связана с сертификацией используемого топлива.Кроме того, в 2021 году ВМС Бразилии начали испытания ядерной силовой установки, и здесь может пригодиться большой российский опыт.
https://ria.ru/20220309/putin-1777219596.html
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в мире, бразилия, россия, сша, жаир болсонару, владимир путин
03:57 17.03.2022 (обновлено: 13:18 17.03.2022)
 
СМИ: Болсонару попросил Путина о помощи в создании атомных подлодок

Folha: президент Бразилии Болсонару просил Путина помочь в создании атомных подлодок

© REUTERS / Adriano MachadoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Adriano Machado
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мар — РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару во время поездки в Москву в середине февраля этого года попросил главу российского государства Владимира Путина о помощи в проекте создания атомной подводной лодки, сообщила газета Folha de São Paulo.

"Отказ Соединенных Штатов помочь Бразилии с ее проектом атомной подводной лодки побудил президента Жаира Болсонару обратиться за поддержкой к Владимиру Путину", — отмечает издание.

Одна из проблем в рамках создания подлодки связана с сертификацией используемого топлива.
Кроме того, в 2021 году ВМС Бразилии начали испытания ядерной силовой установки, и здесь может пригодиться большой российский опыт.
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Бразилии Жаиром Болсонару - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:37
Президент Бразилии назвал Путина одним из самых могущественных людей в мире
 
В миреБразилияРоссияСШАЖаир БолсонаруВладимир Путин
 
 
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