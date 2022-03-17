https://ria.ru/20220317/podlodki-1778579162.html

СМИ: Болсонару попросил Путина о помощи в создании атомных подлодок

СМИ: Болсонару попросил Путина о помощи в создании атомных подлодок - РИА Новости, 17.03.2022

СМИ: Болсонару попросил Путина о помощи в создании атомных подлодок

Президент Бразилии Жаир Болсонару во время поездки в Москву в середине февраля этого года попросил главу российского государства Владимира Путина о помощи в... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T03:57

2022-03-17T03:57

2022-03-17T13:18

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бразилия

россия

сша

жаир болсонару

владимир путин

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мар — РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару во время поездки в Москву в середине февраля этого года попросил главу российского государства Владимира Путина о помощи в проекте создания атомной подводной лодки, сообщила газета Folha de São Paulo.Одна из проблем в рамках создания подлодки связана с сертификацией используемого топлива.Кроме того, в 2021 году ВМС Бразилии начали испытания ядерной силовой установки, и здесь может пригодиться большой российский опыт.

https://ria.ru/20220309/putin-1777219596.html

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Никита Стома

в мире, бразилия, россия, сша, жаир болсонару, владимир путин