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Тверские власти обсудили меры по поддержке экономики и населения - РИА Новости, 17.03.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778734247.html
Тверские власти обсудили меры по поддержке экономики и населения
Тверские власти обсудили меры по поддержке экономики и населения - РИА Новости, 17.03.2022
Тверские власти обсудили меры по поддержке экономики и населения
Меры по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Тверской области обсуждались на совещании, которое в четверг провел губернатор... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T19:51
2022-03-17T19:51
тверская область
тверская область
россия
экономика
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 17 мар – РИА Новости. Меры по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Тверской области обсуждались на совещании, которое в четверг провел губернатор региона Игорь Руденя."Сегодня наша задача – укрепить экономический потенциал страны, максимально развить объёмы производств, номенклатуру товаров на территории Тверской области, создавать новые рабочие места, используя те возможности, которые нам даёт президент Российской Федерации, правительство страны. Сегодня каждый субъект страны может внести свой вклад в укрепление нашей страны", - отметил Руденя.Тверская область стала одним из первых в России регионов, где был принят план мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности в условиях внешнего санкционного давления. Общий объём поддержки региональной экономики составит порядка 1,4 миллиарда рублей. С учётом планируемой к оказанию помощи за счет средств федерального бюджета объем поддержки может быть увеличен.В регионе создан оперативный штаб по поддержке экономики, организован постоянный мониторинг ситуации в отраслях, на потребительском рынке, в соцсфере.Губернатор обратил особое внимание: в Верхневолжье должна быть продолжена реализация всех намеченных ранее к реализации проектов и планов – в промышленности, строительстве и других отраслях, важно укреплять кооперативные и логистические связи, предоставить возможность предприятиям реализовывать проекты по импортозамещению.Перед главами муниципалитетов поставлена задача по более тесной и активной работе на местах с инвесторами, которые бы хотели открыть новые или расширить действующие предприятиями по производству продукции, поступающей в настоящий момент из-за рубежа.Губернатор поручил вести постоянный мониторинг наличия продуктов в торговых точках и цен на них.Особое внимание Руденя уделил социальному блоку, своевременному обеспечению всеми мерами поддержки семей с детьми, ветеранов, детей-войны.Кроме того, главой региона поставлены ключевые задачи по каждой из отраслей: это оперативное доведение господдержки до всех сельхозпредприятий региона, обеспечение постоянного мониторинга ситуации на рынке труда, продолжение газификации, ремонта дорог, работ на объектах строительства и сдача их в установленные сроки и другие, отметили в пресс-службе.
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тверская область, россия, экономика, игорь руденя
19:51 17.03.2022
 

Тверские власти обсудили меры по поддержке экономики и населения

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 17 мар – РИА Новости. Меры по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Тверской области обсуждались на совещании, которое в четверг провел губернатор региона Игорь Руденя.
"Сегодня наша задача – укрепить экономический потенциал страны, максимально развить объёмы производств, номенклатуру товаров на территории Тверской области, создавать новые рабочие места, используя те возможности, которые нам даёт президент Российской Федерации, правительство страны. Сегодня каждый субъект страны может внести свой вклад в укрепление нашей страны", - отметил Руденя.
Тверская область стала одним из первых в России регионов, где был принят план мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности в условиях внешнего санкционного давления. Общий объём поддержки региональной экономики составит порядка 1,4 миллиарда рублей. С учётом планируемой к оказанию помощи за счет средств федерального бюджета объем поддержки может быть увеличен.
"С беспрецедентным санкционным давлением столкнулась экономика нашей страны. На субъекты РФ сейчас ложится дополнительная нагрузка. Законодательное собрание Тверской области готово к необходимым корректировкам областного бюджета в самом оперативном режиме", - отметил председатель областного парламента Сергей Голубев.
В регионе создан оперативный штаб по поддержке экономики, организован постоянный мониторинг ситуации в отраслях, на потребительском рынке, в соцсфере.
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Губернатор обратил особое внимание: в Верхневолжье должна быть продолжена реализация всех намеченных ранее к реализации проектов и планов – в промышленности, строительстве и других отраслях, важно укреплять кооперативные и логистические связи, предоставить возможность предприятиям реализовывать проекты по импортозамещению.
Перед главами муниципалитетов поставлена задача по более тесной и активной работе на местах с инвесторами, которые бы хотели открыть новые или расширить действующие предприятиями по производству продукции, поступающей в настоящий момент из-за рубежа.
Губернатор поручил вести постоянный мониторинг наличия продуктов в торговых точках и цен на них.
Особое внимание Руденя уделил социальному блоку, своевременному обеспечению всеми мерами поддержки семей с детьми, ветеранов, детей-войны.
Кроме того, главой региона поставлены ключевые задачи по каждой из отраслей: это оперативное доведение господдержки до всех сельхозпредприятий региона, обеспечение постоянного мониторинга ситуации на рынке труда, продолжение газификации, ремонта дорог, работ на объектах строительства и сдача их в установленные сроки и другие, отметили в пресс-службе.
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Тверская областьТверская областьРоссияЭкономикаИгорь Руденя
 
 
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