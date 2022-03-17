https://ria.ru/20220317/platezh-1778620677.html

Платежное поручение о выплатах купона по российским евробондам исполнено

Платежное поручение о выплатах купона по российским евробондам исполнено - РИА Новости, 17.03.2022

Платежное поручение о выплатах купона по российским евробондам исполнено

Платежное поручение о выплатах купонного дохода по двум выпускам российских еврооблигаций, направленное банку-корреспонденту 14 марта, исполнено, говорится в... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:41

2022-03-17T11:41

2022-03-17T12:53

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582322595_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_ac6d8e6db224cdbdfce97ff05cd1b789.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Платежное поручение о выплатах купонного дохода по двум выпускам российских еврооблигаций, направленное банку-корреспонденту 14 марта, исполнено, говорится в сообщении Минфина.Речь идет о внешних займах со сроком погашения в 2023 году (ISIN XS0971721450 / US78307ADG58) и 2043 году (ISIN XS0971721963 / US78307ADH32) в общей сумме 117,2 миллиона долларов США.Отметка "исполнено" означает, что деньги списаны со счета в пользу нужного контрагента.В свою очередь, в правительстве сообщили, что Россия выплатила купон по двум выпускам евробондов в валюте, проблем с обслуживанием госдолга нет.Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов — это первый платеж по внешнему долгу после заморозки части резервов.Как заявил министр финансов Антон Силуанов, Москва не отказывается от своих обязательств по государственному долгу из-за введенных санкций. По его словам, заявления о том, что они не могут быть выполнены, не соответствуют действительности. Министр подчеркнул, что у страны есть необходимое количество денег, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание организовать искусственный дефолт.По оценке главы Минфина, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России, или около 300 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220314/minfin-1777991174.html

https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778559513.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии