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Платежное поручение о выплатах купона по российским евробондам исполнено - РИА Новости, 17.03.2022
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Платежное поручение о выплатах купона по российским евробондам исполнено
Платежное поручение о выплатах купона по российским евробондам исполнено - РИА Новости, 17.03.2022
Платежное поручение о выплатах купона по российским евробондам исполнено
Платежное поручение о выплатах купонного дохода по двум выпускам российских еврооблигаций, направленное банку-корреспонденту 14 марта, исполнено, говорится в... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:41
2022-03-17T12:53
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Платежное поручение о выплатах купонного дохода по двум выпускам российских еврооблигаций, направленное банку-корреспонденту 14 марта, исполнено, говорится в сообщении Минфина.Речь идет о внешних займах со сроком погашения в 2023 году (ISIN XS0971721450 / US78307ADG58) и 2043 году (ISIN XS0971721963 / US78307ADH32) в общей сумме 117,2 миллиона долларов США.Отметка "исполнено" означает, что деньги списаны со счета в пользу нужного контрагента.В свою очередь, в правительстве сообщили, что Россия выплатила купон по двум выпускам евробондов в валюте, проблем с обслуживанием госдолга нет.Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов — это первый платеж по внешнему долгу после заморозки части резервов.Как заявил министр финансов Антон Силуанов, Москва не отказывается от своих обязательств по государственному долгу из-за введенных санкций. По его словам, заявления о том, что они не могут быть выполнены, не соответствуют действительности. Министр подчеркнул, что у страны есть необходимое количество денег, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание организовать искусственный дефолт.По оценке главы Минфина, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России, или около 300 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20220314/minfin-1777991174.html
https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778559513.html
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санкции в отношении россии
11:41 17.03.2022 (обновлено: 12:53 17.03.2022)
 
Платежное поручение о выплатах купона по российским евробондам исполнено

Минфин России выплатил купоны по евробондам на 117,2 миллиона долларов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМониторы с информацией о состоянии денежного рынка России
Мониторы с информацией о состоянии денежного рынка России - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мониторы с информацией о состоянии денежного рынка России
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Платежное поручение о выплатах купонного дохода по двум выпускам российских еврооблигаций, направленное банку-корреспонденту 14 марта, исполнено, говорится в сообщении Минфина.
Речь идет о внешних займах со сроком погашения в 2023 году (ISIN XS0971721450 / US78307ADG58) и 2043 году (ISIN XS0971721963 / US78307ADH32) в общей сумме 117,2 миллиона долларов США.
Здание Министерства финансов на Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 09:06
Минфин утвердил временный порядок выплат по госдолгу в валюте
Отметка "исполнено" означает, что деньги списаны со счета в пользу нужного контрагента.

"По результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch) Минфин России проинформирует дополнительно", — отметили в ведомстве.

В свою очередь, в правительстве сообщили, что Россия выплатила купон по двум выпускам евробондов в валюте, проблем с обслуживанием госдолга нет.
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Россия готова выполнить обязательства: грозит ли стране дефолт
Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов — это первый платеж по внешнему долгу после заморозки части резервов.
Как заявил министр финансов Антон Силуанов, Москва не отказывается от своих обязательств по государственному долгу из-за введенных санкций. По его словам, заявления о том, что они не могут быть выполнены, не соответствуют действительности. Министр подчеркнул, что у страны есть необходимое количество денег, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание организовать искусственный дефолт.
По оценке главы Минфина, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России, или около 300 миллиардов долларов.
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Вчера, 21:38
Минфин США заявил, что санкции не мешают России обслуживать суверенный долг
 
Санкции в отношении России
 
 
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