11:41 17.03.2022 (обновлено: 12:53 17.03.2022)
Платежное поручение о выплатах купона по российским евробондам исполнено
Минфин России выплатил купоны по евробондам на 117,2 миллиона долларов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМониторы с информацией о состоянии денежного рынка России
Мониторы с информацией о состоянии денежного рынка России
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Платежное поручение о выплатах купонного дохода по двум выпускам российских еврооблигаций, направленное банку-корреспонденту 14 марта, исполнено, говорится в сообщении Минфина.
Речь идет о внешних займах со сроком погашения в 2023 году (ISIN XS0971721450 / US78307ADG58) и 2043 году (ISIN XS0971721963 / US78307ADH32) в общей сумме 117,2 миллиона долларов США.
Отметка "исполнено" означает, что деньги списаны со счета в пользу нужного контрагента.
"По результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch) Минфин России проинформирует дополнительно", — отметили в ведомстве.
В свою очередь, в правительстве сообщили, что Россия выплатила купон по двум выпускам евробондов в валюте, проблем с обслуживанием госдолга нет.
Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов — это первый платеж по внешнему долгу после заморозки части резервов.
Как заявил министр финансов Антон Силуанов, Москва не отказывается от своих обязательств по государственному долгу из-за введенных санкций. По его словам, заявления о том, что они не могут быть выполнены, не соответствуют действительности. Министр подчеркнул, что у страны есть необходимое количество денег, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание организовать искусственный дефолт.
По оценке главы Минфина, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России, или около 300 миллиардов долларов.