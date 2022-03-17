https://ria.ru/20220317/pitanie-1778598124.html

ЕР предложила меры по борьбе с ростом цен на детское питание

ЕР предложила меры по борьбе с ростом цен на детское питание - РИА Новости, 17.03.2022

ЕР предложила меры по борьбе с ростом цен на детское питание

Партия "Единая Россия" разработала меры по сдерживанию роста цен на детское питание в условиях санкций, среди которых снижение налоговых пошлин, бесплатное... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:04

2022-03-17T10:04

2022-03-17T10:04

общество

елена байбарина

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Партия "Единая Россия" разработала меры по сдерживанию роста цен на детское питание в условиях санкций, среди которых снижение налоговых пошлин, бесплатное получение детского специализированного питания и законопроект о пропаганде грудного вскармливания, инициативы направят в Госдуму и правительство, рассказали в пресс-службе партии."Рост цен вызван необоснованным ажиотажем. Детское питание есть в достаточном количестве, есть его российские производители, которые готовы его поставлять… Сейчас пошлины на ввоз готового питания составляют 5%, а на ввоз ингредиентов для создание российского детского питания - 15%. Это деньги, которые в результате заплатят родители. Мы должны снизить эту пошлину или отменить ее, чтобы поддержать отечественных производителей в ситуации", - отметила первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.По ее словам, примерно от 800 тысяч до миллиона детей в год получают заменители грудного молока, а рост цен на детское питание фиксировался еще в январе 2022 года. По словам производителей, он был вызван ростом стоимости сырья и упаковки, причём первую неделю февраля спрос на питание вырос на 250%."Это значит, что у нас реализуется и должно быть в запасе от 15 до 20 тонн заменителей. Из них более половины классифицируются как лечебное питание и предназначены для детей с проблемами здоровья", - рассказала депутат.В партии уточнили, что также был решен вопрос выдачи кредитов на производство и прорабатывается выпуск упаковки, которая обеспечит безопасность продукции. Отдельно на площадке партии предложили остановились организовать специализированное лечебное питание для детей с фенилкетонурией и других."Нужно внести изменения в правительственный перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, дополнить его. Потому что без такого питания некоторые дети не смогут жить", - сказала директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина, которую цитирует пресс-служба партии.Единороссы также предложили разработать законопроект и программу пропаганды грудного вскармливания, который поможет сократить спрос на заменители грудного молока. Уточняется, что инициативы "Единой России" поддержали представители родительского сообщества и институтов питания, они будут обобщены и представлены в Госдуму и правительство.

https://ria.ru/20220315/sakhar-1778295249.html

https://ria.ru/20220316/tovar-1778455953.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, елена байбарина, госдума рф, единая россия