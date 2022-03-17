https://ria.ru/20220317/pfr-1778576303.html

В ПФР опровергли фейк о выплате на каждого ребенка в марте

В ПФР опровергли фейк о выплате на каждого ребенка в марте - РИА Новости, 17.03.2022

В ПФР опровергли фейк о выплате на каждого ребенка в марте

Пенсионный фонд России (ПФР) предупредил, что в сети можно наткнуться на искаженные данные о мерах по поддержке российских семей. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T02:08

2022-03-17T02:08

2022-03-17T02:08

общество

пенсионный фонд рф

россия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) предупредил, что в сети можно наткнуться на искаженные данные о мерах по поддержке российских семей.В ведомстве призвали доверять только официальным источникам.В частности, как отметили в ПФР, вся достоверная информация публикуется на сайте фонда и в группе фонда в соцсети "ВКонтакте".О мерах по повышению благосостояния российских семей президент Владимир Путин сообщил в своем поздравлении по случаю 8 марта. Он подчеркнул, что "государство будет делать все для поддержки семей", это безусловный приоритет. В частности, российский лидер сообщил о новом пособии на детей от восьми до 16 лет в семьях с низкими доходами.Глава Минтруда Антон Котяков позднее пояснил, что размер выплат будет зависеть от установленного в регионе прожиточного минимума. По его словам, в среднем по России это примерно от шести до 12 тысяч рублей. Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, заявления можно подать с 1 мая. Как пояснил министр, в мае пособие придет сразу за два месяца.Путин также напомнил, что в России установлены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.

https://ria.ru/20220310/vyplata-1777544252.html

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

общество, пенсионный фонд рф, россия