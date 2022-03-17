https://ria.ru/20220317/peregovory-1778736052.html

Макрон заявил, что в ближайшее время проведет разговор с Путиным

Макрон заявил, что в ближайшее время проведет разговор с Путиным - РИА Новости, 17.03.2022

Макрон заявил, что в ближайшее время проведет разговор с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшее время проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T20:02

2022-03-17T20:02

2022-03-17T20:16

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эммануэль макрон

владимир путин

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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшее время проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным."Я очень скоро проведу телефонный разговор с ним", - сказал Макрон на большой пресс-конференции в четверг."Я всегда делал различие между Владимиром Путиным и российским народом. И я хочу приветствовать смелость диссидентов, оппозиционеров, некоторых ваших коллеги (журналистов), интеллектуалов, российских артистов", - подчеркнул французский лидер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220306/zaes-1776939164.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин