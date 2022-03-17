https://ria.ru/20220317/peregovory-1778736052.html
Макрон заявил, что в ближайшее время проведет разговор с Путиным
Макрон заявил, что в ближайшее время проведет разговор с Путиным - РИА Новости, 17.03.2022
Макрон заявил, что в ближайшее время проведет разговор с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшее время проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T20:02
2022-03-17T20:02
2022-03-17T20:16
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франция
эммануэль макрон
владимир путин
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшее время проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным."Я очень скоро проведу телефонный разговор с ним", - сказал Макрон на большой пресс-конференции в четверг."Я всегда делал различие между Владимиром Путиным и российским народом. И я хочу приветствовать смелость диссидентов, оппозиционеров, некоторых ваших коллеги (журналистов), интеллектуалов, российских артистов", - подчеркнул французский лидер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220306/zaes-1776939164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин
20:02 17.03.2022 (обновлено: 20:16 17.03.2022)
Макрон заявил, что в ближайшее время проведет разговор с Путиным
Президент Франции Макрон заявил, что в ближайшее время переговорит с Путиным