https://ria.ru/20220317/peregovory-1778696133.html

МИД Турции заявил о готовности Анкары провести встречу Путина и Зеленского

МИД Турции заявил о готовности Анкары провести встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 17.03.2022

МИД Турции заявил о готовности Анкары провести встречу Путина и Зеленского

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского есть, но говорить о... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:40

2022-03-17T16:40

2022-03-17T16:53

анкара

мид турции

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

владимир путин

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg

АНКАРА, 17 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского есть, но говорить о сроках пока рано, так как этому будет способствовать готовность лидеров."Такая возможность есть. Но говорить о сроках пока рано, потому что этому процессу будет способствовать готовность лидеров, готовность сторон. Мы с удовольствием готовы принять у себя такую встречу", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220317/lukashenko-1778672845.html

анкара

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

анкара, мид турции, в мире, россия, владимир путин, украина, владимир зеленский