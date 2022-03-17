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МИД Турции заявил о готовности Анкары провести встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/peregovory-1778696133.html
МИД Турции заявил о готовности Анкары провести встречу Путина и Зеленского
МИД Турции заявил о готовности Анкары провести встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 17.03.2022
МИД Турции заявил о готовности Анкары провести встречу Путина и Зеленского
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского есть, но говорить о... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:40
2022-03-17T16:53
анкара
мид турции
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
владимир путин
украина
владимир зеленский
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АНКАРА, 17 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского есть, но говорить о сроках пока рано, так как этому будет способствовать готовность лидеров."Такая возможность есть. Но говорить о сроках пока рано, потому что этому процессу будет способствовать готовность лидеров, готовность сторон. Мы с удовольствием готовы принять у себя такую встречу", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции.
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анкара, мид турции, в мире, россия, владимир путин, украина, владимир зеленский
16:40 17.03.2022 (обновлено: 16:53 17.03.2022)
 
МИД Турции заявил о готовности Анкары провести встречу Путина и Зеленского

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о готовности Анкары провести встречу Путина и Зеленского

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара
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АНКАРА, 17 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского есть, но говорить о сроках пока рано, так как этому будет способствовать готовность лидеров.
"Такая возможность есть. Но говорить о сроках пока рано, потому что этому процессу будет способствовать готовность лидеров, готовность сторон. Мы с удовольствием готовы принять у себя такую встречу", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАнкараМИД ТурцииВ миреРоссияВладимир ПутинУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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