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Москва прикладывает громадные усилия к переговорам с Киевом, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/peregovory-1778651632.html
Москва прикладывает громадные усилия к переговорам с Киевом, заявил Песков
Москва прикладывает громадные усилия к переговорам с Киевом, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2022
Москва прикладывает громадные усилия к переговорам с Киевом, заявил Песков
Российская делегация прикладывает громадные усилия к ведению переговоров с Украиной в авральном режиме, однако стиль Киева - весьма неспешный, хотя Москва... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:29
2022-03-17T13:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российская делегация прикладывает громадные усилия к ведению переговоров с Украиной в авральном режиме, однако стиль Киева - весьма неспешный, хотя Москва надеется на его энергичное участие, тем более что достижение договоренностей может быстро прекратить все то, что происходит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы видите, что наша делегация прикладывает громадные усилия и демонстрирует гораздо большую готовность, чем наши украинские визави, к ведению переговоров в авральном режиме. Наши условия предельно понятны, предельно сформулированы и полностью доведены до сведения украинских переговорщиков. Вместе с тем, мы знаем, что стиль ведения украинской стороны переговоров - он весьма и весьма неспешный", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, считают ли в Кремле возможным достижение соглашения с нынешними властями Украины по урегулированию конфликта.Он добавил, что российская сторона хорошо помнит этот стиль "в плане ожидания выполнения Украиной обязательств по Минскому комплексу мер"."Тогда тоже все долго-долго шло в неспешном режиме. И в итоге стало одной из причин того тупика, в который все это дело зашло. Очень хочется надеяться, что этот стиль не будет применяться в ходе этих переговоров. Все-таки мы рассчитываем на энергичное участие. В конце-концов, именно заключение такого документа, согласования всех хорошо понятных параметров и их выполнение может очень быстро прекратить то, что происходит", - заявил Песков.
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778424762.html
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в мире, украина, россия, дмитрий песков
13:29 17.03.2022
 
Москва прикладывает громадные усилия к переговорам с Киевом, заявил Песков

Песков: Россия прикладывает громадные усилия к ведению переговоров с Украиной

© Посольство РФ в Белоруссии / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© Посольство РФ в Белоруссии
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российская делегация прикладывает громадные усилия к ведению переговоров с Украиной в авральном режиме, однако стиль Киева - весьма неспешный, хотя Москва надеется на его энергичное участие, тем более что достижение договоренностей может быстро прекратить все то, что происходит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы видите, что наша делегация прикладывает громадные усилия и демонстрирует гораздо большую готовность, чем наши украинские визави, к ведению переговоров в авральном режиме. Наши условия предельно понятны, предельно сформулированы и полностью доведены до сведения украинских переговорщиков. Вместе с тем, мы знаем, что стиль ведения украинской стороны переговоров - он весьма и весьма неспешный", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, считают ли в Кремле возможным достижение соглашения с нынешними властями Украины по урегулированию конфликта.
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"Тогда тоже все долго-долго шло в неспешном режиме. И в итоге стало одной из причин того тупика, в который все это дело зашло. Очень хочется надеяться, что этот стиль не будет применяться в ходе этих переговоров. Все-таки мы рассчитываем на энергичное участие. В конце-концов, именно заключение такого документа, согласования всех хорошо понятных параметров и их выполнение может очень быстро прекратить то, что происходит", - заявил Песков.
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