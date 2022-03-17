https://ria.ru/20220317/peregovory-1778651632.html

Москва прикладывает громадные усилия к переговорам с Киевом, заявил Песков

Москва прикладывает громадные усилия к переговорам с Киевом, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2022

Москва прикладывает громадные усилия к переговорам с Киевом, заявил Песков

Российская делегация прикладывает громадные усилия к ведению переговоров с Украиной в авральном режиме, однако стиль Киева - весьма неспешный, хотя Москва... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:29

2022-03-17T13:29

2022-03-17T13:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российская делегация прикладывает громадные усилия к ведению переговоров с Украиной в авральном режиме, однако стиль Киева - весьма неспешный, хотя Москва надеется на его энергичное участие, тем более что достижение договоренностей может быстро прекратить все то, что происходит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы видите, что наша делегация прикладывает громадные усилия и демонстрирует гораздо большую готовность, чем наши украинские визави, к ведению переговоров в авральном режиме. Наши условия предельно понятны, предельно сформулированы и полностью доведены до сведения украинских переговорщиков. Вместе с тем, мы знаем, что стиль ведения украинской стороны переговоров - он весьма и весьма неспешный", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, считают ли в Кремле возможным достижение соглашения с нынешними властями Украины по урегулированию конфликта.Он добавил, что российская сторона хорошо помнит этот стиль "в плане ожидания выполнения Украиной обязательств по Минскому комплексу мер"."Тогда тоже все долго-долго шло в неспешном режиме. И в итоге стало одной из причин того тупика, в который все это дело зашло. Очень хочется надеяться, что этот стиль не будет применяться в ходе этих переговоров. Все-таки мы рассчитываем на энергичное участие. В конце-концов, именно заключение такого документа, согласования всех хорошо понятных параметров и их выполнение может очень быстро прекратить то, что происходит", - заявил Песков.

https://ria.ru/20220316/peregovory-1778424762.html

https://ria.ru/20220316/peregovory-1778384593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, россия, дмитрий песков