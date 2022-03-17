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Переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2022
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Переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены, заявил Песков
Переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2022
Переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены, заявил Песков
Переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены, контакты должны быть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:12
2022-03-17T13:12
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены, контакты должны быть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня должны, должны. Я не знаю, сейчас они уже идут или нет, но должны сегодня по тем или иным направлениям. Там же есть дифференциация такая на рабочие группы, но контакты сегодня должны быть", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, продолжаются ли сегодня переговоры между российской и украинской сторонами.
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков
13:12 17.03.2022
 
Переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены, контакты должны быть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня должны, должны. Я не знаю, сейчас они уже идут или нет, но должны сегодня по тем или иным направлениям. Там же есть дифференциация такая на рабочие группы, но контакты сегодня должны быть", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, продолжаются ли сегодня переговоры между российской и украинской сторонами.
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