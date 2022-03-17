https://ria.ru/20220317/peregovory-1778645331.html

Переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены, заявил Песков

Переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2022

Переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены, заявил Песков

Переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены, контакты должны быть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:12

2022-03-17T13:12

2022-03-17T13:12

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены, контакты должны быть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня должны, должны. Я не знаю, сейчас они уже идут или нет, но должны сегодня по тем или иным направлениям. Там же есть дифференциация такая на рабочие группы, но контакты сегодня должны быть", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, продолжаются ли сегодня переговоры между российской и украинской сторонами.

https://radiosputnik.ria.ru/20220317/peregovory-1778586366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков