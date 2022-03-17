https://ria.ru/20220317/peregovory-1778645331.html
Переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены, заявил Песков
Переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2022
Переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены, заявил Песков
Переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены, контакты должны быть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:12
2022-03-17T13:12
2022-03-17T13:12
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены, контакты должны быть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня должны, должны. Я не знаю, сейчас они уже идут или нет, но должны сегодня по тем или иным направлениям. Там же есть дифференциация такая на рабочие группы, но контакты сегодня должны быть", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, продолжаются ли сегодня переговоры между российской и украинской сторонами.
https://radiosputnik.ria.ru/20220317/peregovory-1778586366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков
Переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены