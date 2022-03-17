Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль российского кино в Париже отменил свою программу - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220317/paris-1778664575.html
Фестиваль российского кино в Париже отменил свою программу
Фестиваль российского кино в Париже отменил свою программу - РИА Новости, 17.03.2022
Фестиваль российского кино в Париже отменил свою программу
Организаторы фестиваля российского кино "Когда русские…" ("Quand les Russes...") в Париже отменили его программу на фоне событий на Украине и решили... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:14
2022-03-17T15:14
культура
новости культуры
владимир битоков
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
франция
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47a91ec84e0b517282e52bbee5510013.jpg
ПАРИЖ, 17 мар – РИА Новости. Организаторы фестиваля российского кино "Когда русские…" ("Quand les Russes...") в Париже отменили его программу на фоне событий на Украине и решили ограничиться показом одного фильма, следует из заявления на сайте фестиваля.В этом году смотр должен был проходить с 21 по 29 марта. В его программу входил показ целого ряда российских фильмов. Также предполагалось проведение круглых столов, встреч с режиссерами.Однако в нынешних обстоятельствах организаторы фестиваля решили в поддержку российских и украинских режиссеров провести показ лишь одной картины — ленты Владимира Битокова "Мама, я дома". Они также заявили, что осуждают военную операцию России на Украине.В центре сюжета драмы "Мама, я дома" — водитель автобуса Тоня Копылова (Ксения Раппопорт). Она трудолюбива и ответственна. Среди ее заслуг спасение пассажиров в дорожной аварии, поэтому ей хотят доверить вручение букета некому "вышестоящему лицу". У героини двое детей — дочь и сын, который уехал воевать по контракту в Сирию. Когда ей сообщают, что он убит, она не может в это поверить.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны Российской Федерации, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС Российской Федерации развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/paramount-1778402186.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315858_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_129925587fe15eba8993e2c55132c784.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, владимир битоков, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, франция, париж, кино и сериалы, ксения раппопорт
15:14 17.03.2022
 
Фестиваль российского кино в Париже отменил свою программу

Фестиваль российского кино в Париже отменил свою программу из-за событий на Украине

© Non-Stop Production Кадр из фильма "Мама, я дома"
Кадр из фильма Мама, я дома
© Non-Stop Production
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 мар – РИА Новости. Организаторы фестиваля российского кино "Когда русские…" ("Quand les Russes...") в Париже отменили его программу на фоне событий на Украине и решили ограничиться показом одного фильма, следует из заявления на сайте фестиваля.
В этом году смотр должен был проходить с 21 по 29 марта. В его программу входил показ целого ряда российских фильмов. Также предполагалось проведение круглых столов, встреч с режиссерами.
Однако в нынешних обстоятельствах организаторы фестиваля решили в поддержку российских и украинских режиссеров провести показ лишь одной картины — ленты Владимира Битокова "Мама, я дома". Они также заявили, что осуждают военную операцию России на Украине.
В центре сюжета драмы "Мама, я дома" — водитель автобуса Тоня Копылова (Ксения Раппопорт). Она трудолюбива и ответственна. Среди ее заслуг спасение пассажиров в дорожной аварии, поэтому ей хотят доверить вручение букета некому "вышестоящему лицу". У героини двое детей — дочь и сын, который уехал воевать по контракту в Сирию. Когда ей сообщают, что он убит, она не может в это поверить.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны Российской Федерации, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС Российской Федерации развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Кадр из трейлера Соник 2
Вчера, 11:25Культура
Paramount предпринимает шаги по приостановке всей деятельности в России
 
КультураНовости культурыВладимир БитоковВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаФранцияПарижКино и сериалыКсения Раппопорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала