https://ria.ru/20220317/paris-1778664575.html
Фестиваль российского кино в Париже отменил свою программу
Фестиваль российского кино в Париже отменил свою программу - РИА Новости, 17.03.2022
Фестиваль российского кино в Париже отменил свою программу
Организаторы фестиваля российского кино "Когда русские…" ("Quand les Russes...") в Париже отменили его программу на фоне событий на Украине и решили... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:14
2022-03-17T15:14
2022-03-17T15:14
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ПАРИЖ, 17 мар – РИА Новости. Организаторы фестиваля российского кино "Когда русские…" ("Quand les Russes...") в Париже отменили его программу на фоне событий на Украине и решили ограничиться показом одного фильма, следует из заявления на сайте фестиваля.В этом году смотр должен был проходить с 21 по 29 марта. В его программу входил показ целого ряда российских фильмов. Также предполагалось проведение круглых столов, встреч с режиссерами.Однако в нынешних обстоятельствах организаторы фестиваля решили в поддержку российских и украинских режиссеров провести показ лишь одной картины — ленты Владимира Битокова "Мама, я дома". Они также заявили, что осуждают военную операцию России на Украине.В центре сюжета драмы "Мама, я дома" — водитель автобуса Тоня Копылова (Ксения Раппопорт). Она трудолюбива и ответственна. Среди ее заслуг спасение пассажиров в дорожной аварии, поэтому ей хотят доверить вручение букета некому "вышестоящему лицу". У героини двое детей — дочь и сын, который уехал воевать по контракту в Сирию. Когда ей сообщают, что он убит, она не может в это поверить.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны Российской Федерации, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС Российской Федерации развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, владимир битоков, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, франция, париж, кино и сериалы, ксения раппопорт
Фестиваль российского кино в Париже отменил свою программу
Фестиваль российского кино в Париже отменил свою программу из-за событий на Украине
ПАРИЖ, 17 мар – РИА Новости. Организаторы фестиваля российского кино "Когда русские…" ("Quand les Russes...") в Париже отменили его программу на фоне событий на Украине и решили ограничиться показом одного фильма, следует из заявления на сайте фестиваля.
В этом году смотр должен был проходить с 21 по 29 марта. В его программу входил показ целого ряда российских фильмов. Также предполагалось проведение круглых столов, встреч с режиссерами.
Однако в нынешних обстоятельствах организаторы фестиваля решили в поддержку российских и украинских режиссеров провести показ лишь одной картины — ленты Владимира Битокова "Мама, я дома". Они также заявили, что осуждают военную операцию России на Украине.
В центре сюжета драмы "Мама, я дома" — водитель автобуса Тоня Копылова (Ксения Раппопорт). Она трудолюбива и ответственна. Среди ее заслуг спасение пассажиров в дорожной аварии, поэтому ей хотят доверить вручение букета некому "вышестоящему лицу". У героини двое детей — дочь и сын, который уехал воевать по контракту в Сирию. Когда ей сообщают, что он убит, она не может в это поверить.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны Российской Федерации, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС Российской Федерации развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.